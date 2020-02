Voliči vidia v parlamente najmä Smer a OĽaNO

Až 68,5 percenta opýtaných si myslí, že v parlamente bude Smer, v prípade OĽaNO sa k tejto možnosti prikláňa 53,2 percenta voličov a o ĽS NS si to myslí 51,4 percenta respondentov.

Stranu Za ľudí vidí v budúcom parlamente 49,6 opýtaných a koalíciu PS/Spolu 31,5 percenta respondentov. Pokorenie hranice zvoliteľnosti v prípade SNS a KDH očakáva okolo deväť percent opýtaných, podľa 8,2 percenta voličov sa do parlamentu dostane aj Maďarská komunitná spolupatričnosť.

Najmenej voliči veria v úspech Dobrej voľby (4,9 percenta), Mosta–Híd (4,5 percenta) a Vlasti (4,3 percenta). Baránek vysvetlil, že tieto čísla sú odhadom ľudí.

„Nie je to o sympatiách. Ukazuje to momentálne nálady obyvateľstva, ako odhadujú predvolebný súboj, aké šance dajú jednotlivým stranám. Sú tam nejaké štyri strany, ktoré sú jasné. Tieto výsledky do istej miery tiež vyjadrujú neistotu so stranami, ktoré sú na úrovni zvoliteľnosti,“ uzavrel Baránek.