Branislav Gigac: Čo sa deje v Prievidzi, je asi zámerne ignorované

VIDEO: Prečo sa Branislava Gigac rozlúčil s Progresívnym Slovenskom.

Prečo ste vstúpili do politiky a prečo ste si vybrali progresívcov?

Vždy som sa o politiku zaujímal, už ako dvanásťročný som sa chodieval pozrieť na zasadnutia mestského zastupiteľstva. Aktívny som bol aj v mimovládnych organizáciách venujúcich sa práci s mládežou a deťmi. Na Slovensku mi chýbala politická sila, ktorá by sa odlišovala od starej garnitúry. Poznal som viacerých ľudí, ktorí Progresívne Slovensko zakladali. Nepáčilo sa mi tiež, ako vystupovala opozícia voči koalícii a cítil som, že musí prísť zmena s novými politikmi. No a progresívci to podľa mňa spĺňajú.

Tvrdíte, že vedenie PS vás nevedelo pochopiť. Prehĺbilo to vaše sklamanie?

O komkoľvek, kto si dovolí nahlas niečo povedať, sa šíria klamstvá. Na mňa posielali ľudia zo strany Spolu v Prievidzi anonymné podania. Rovnako je na tom poslanecký kolega zo strany SaS a pre malichernosti šikanujú ďalšiu kolegyňu, na ktorú dávajú podnety na políciu. Takto sa snažia umlčať tých, čo majú akýkoľvek iný názor. V Progresívnom Slovensku sú však ľudia, za ktorých by som vedel dať ruku do ohňa. Práve kvôli nim som z hnutia neodišiel už po prvotných konfliktoch. Človeka však takéto veci ubíjajú, veď v Prievidzi mám vlastnú integritu – miestni mi dali dôveru a nechcem ich sklamať.

Čomu pripisujete nezáujem progresívcov komunikovať s vami intenzívnejšie?

Vnímam to tak, že nejaký malý Braňo Gigac, študent, poslanec Prievidze, jednoducho nebude hovoriť, ako by sa malo PS správať. Veď nestojím proti nejakej bežnej členke koaličného partnera, ale ide o podpredsedníčku a zakladateľku strany. Povýšili spoločný koaličný záujem nad názor svojho zakladajúceho člena hnutia.

Vy ste miesto na kandidátke nedostali. Niektorí to možno berú tak, že z hnutia ste odišli aj preto.

To chcem určite vyvrátiť. Verím však, že takto to budú možno aj moji bývalí stranícki kolegovia interpretovať. Keby to tak bolo, odišiel by som už v decembri. Tá situácia stále gradovala a už mi nebolo príjemné počúvať, že po voľbách ma aj tak z hnutia dostanú. Už som mal toho dosť.

Môžeme váš odchod chápať ako určitú formu protestu?

Je logickým vyvrcholením celej situácie. Odchádzam, lebo je asi zámerne ignorované to, čo sa deje v Prievidzi. Takto si nepredstavujem skutočnú politickú zmenu. Práve neúprimnosť je dôvodom nárastu extrémistov, ktorí získavajú frustrovaných ľudí.

Ako vidíte svoju budúcnosť?

Neplánujem sa stranícky angažovať. Zostanem poslancom mestského zastupiteľstva, kde naďalej budem viesť klub demokratickej opozície.