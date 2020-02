Pellegrini: Investície do obnovy nemocníc idú aj do regiónov, ako v Brezne

„Je to veľmi náročná operácia,“ konštatoval v piatok na pôde horehronskej nemocnice.

„Naše nemocnice neobnovujeme iba vo veľkých krajských mestách alebo v hlavnom meste. Značné prostriedky sa investujú aj do regionálnych nemocníc. V Brezne sa realizuje investícia vo výške 8,3 milióna, ktorá je z väčšej časti hradená z eurofondov. Prinesie jej nový urgentný príjem či operačné sály a čo slúži ku cti vedeniu a všetkým ľuďom v nemocnici, celá rekonštrukcia prebieha za plného chodu. Museli nájsť náhradné operačné sály, spriechodniť nové komunikácie i chodby,“ reagoval predseda vlády.

Breznianska nemocnica je neziskovou organizáciou s pôsobnosťou štátu. Ako tvrdí vedenie nemocnice, zatiaľ preinvestovali 3,4 milióna eur. Rekonštrukčné práce idú v súlade s harmonogramom a mali by potrvať najneskôr do konca tohto roka.

Podľa premiéra je toto zdravotnícke zariadenie v dobrých číslach, má vyrovnané hospodárenie a dáva ju za príklad ostatným.

„Vedia hospodáriť tak, aby nevytvárali a negenerovali dlh. Bolo by fajn, keby platilo v každej nemocnici na Slovensku to, čo v Brezne. Nesprivatizovala lukratívne časti medicínskej starostlivosti, pretože sa ich rozhodla poskytovať vo vlastnej réžii. Prevádzkuje zdravotnú dopravnú službu, záchranky, sanitky, vo vlastnej réžii má lekárne. Nevenuje sa len tomu stratovému, čo v zdravotníctve je, ale ponechala si aj to lukratívne, čo pomáha zlepšovať hospodárenie nemocnice,“ zdôraznil Pellegrini.

Ako dodal, keby všetky nemocnice v minulosti takto postupovali a nedovolili privatizovať ziskové časti zdravotnej starostlivosti, tak by na tom boli lepšie.