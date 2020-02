Držme si klobúky, opäť bude fúkať

VIDEO: Zase ten vietor. Pozrite si, ako sa pohral s fasádou zateplenej bytovky.

Posledný januárový a prvý februárový deň boli priam jarné. Minulý týždeň v piatok bol prekonaný celoslovenský rekord maximálnej dennej teploty pre 31. január, keď na bratislavskom letisku namerali 15,6 stupňa. V sobotu zasa v Kuchyni na Záhorí zapísali nový rekord pre 1. február, keď teplomer ukázal 18,1, starý rekord bol o dva stupne nižší.

Tieto teploty by skôr svedčali začiatku apríla ako začiatku februára. Podľa tridsaťročných meraní 1981 – 2010 by priemerná mesačná teplota vzduchu vo februári mala na bratislavskom letisku dosahovať 1,2 stupňa. Tento rok, hoci sme len na začiatku mesiaca, je vyše 10 stupňov. V nedeľu popoludní až podvečer však už začalo fúkať, víchrica vrcholila v utorok a stredu.

„Hoci sa ochladilo, stále je to teplota nad dlhodobým priemerom,“ upozorňuje klimatológ Pavel Faško zo Slovenského hydrometeorolo­gického ústavu v Bratislave. V pondelok 10. februára bude opäť teplo a v ohrození tak bude rekord z roku 1925, keď v ten deň namerali 15,1 stupňa v Hurbanove.

Hoci bol január zrážkovo podnormálny, celkové výsledky nie sú veľmi zlé. Prvé februárové dni akoby sa snažili tento deficit dobehnúť. „Pršalo tak veľa, že to niekde spôsobilo povodňové stavy. Zaznamenali sme denné úhrny zrážok 30–40 milimetrov,“ hovorí klimatológ. V pondelok vo Valaskej Belej denný úhrn dosiahol 41 mm, v histórii meraní tam za jeden deň spadlo viac zrážok iba raz – 45 mm 20. februára 2002. Podľa Faška v štatistickom spracovaní na tejto zrážkomernej stanici sa takýto vysoký úhrn dosahuje za 50 až 100 rokov. Za tri dni – od 1. do 3. februára – na tejto stanici spadlo dohromady 91 mm zrážok.

Faško varuje najmä pred vetrom, ktorý sa rozfúka v sobotu. Kým doteraz Slovensko trápil severný až severozápadný vietor, cez víkend sa otočí na juhovýchodný. „Na pocit nebude veľmi príjemný,“ upozorňuje klimatológ. Najskôr sa rozfúka na Záhorí a krajnom juhozápade, postupne aj na Ponitrí, Podunajskej nížine a Východoslovenskej nížine. Počas víkendu zosilnie. V pondelok by mal cez naše územie začať prechádzať poveternostný front od západu a juhovýchodný vietor by sa mal otočiť na juhozápadný až západný.

„Potom by mal byť ešte silnejší,“ varuje klimatológ. Hoci by vietor v nárazoch mal byť o čosi slabší ako tento týždeň, môže byť deštrukčný. Najsilnejší by mal byť podľa Faška v pondelok a utorok, na niektorých miestach môže v nárazoch dosiahnuť až 100 km/h.

„Tlakové níže, ktoré sa v tomto období vytvárajú nad Atlantickým oceánom, dosahujú hodnoty nižšie ako 950 hektopascalov. Preto je u nás počasie premenlivé, nestabilné a veterné. Keď tlaková níž postupuje smerom na východ cez Atlantický oceán buď do oblasti Severného mora, alebo Škandinávie a jej stred je veľmi hlboký, vyvoláva to nízky tlak a silný vietor,“ vysvetľuje Faško. V sobotu ráno má byť v priestore medzi Grónskom a Islandom v strede tlakovej níže 935 hektopascalov, v nedeľu ráno zasa severozápadne od Írska 950 hektopascalov. „Preto bude cez víkend fúkať silný vietor v západnej Európe, dokonca silnejší ako u nás,“ podotýka. Aj v ďalších dňoch bude počasie premenlivé. Striedať sa budú zrážky so slnečnými lúčmi, no bude veterno. Najmä cez víkend sa môže vyskytovať hmla alebo inverzia. Podľa Faška aj ďalší februárový vývoj bude premenlivý a nič nenaznačuje, že by mohlo prísť dlhodobejšie ochladenie.

Ako bude

Sobota 8. februára – Jasno až polooblačno, v nižších polohách ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť. Denné teploty +2 až +7, pri hmlistom počasí okolo nuly.

– Jasno až polooblačno, v nižších polohách ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť. Denné teploty +2 až +7, pri hmlistom počasí okolo nuly. Nedeľa 9. februára – Jasno až polojasno, v nižších polohách ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť. Nočné teploty –2 až –8, denné +4 až +9 stupňov.

– Jasno až polojasno, v nižších polohách ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť. Nočné teploty –2 až –8, denné +4 až +9 stupňov. Pondelok 10. februára – Oblačno až zamračené, v noci prechodne aj menej oblačnosti. Na väčšine územia dážď alebo prehánky, vo vyšších, na strednom a východnom Slovensku prechodne aj v nižších polohách sneženie. Ojedinele poľadovica. Ojedinele aj búrky. Veterno, nad pásmom lesa silná víchrica. Nočné teploty –1 až –6, denné +4 až +9, na juhozápade +4 až 0, denné +2 až +7, v južnej polovici západného a na juhu stredného Slovenska +8 až +13 stupňov.

– Oblačno až zamračené, v noci prechodne aj menej oblačnosti. Na väčšine územia dážď alebo prehánky, vo vyšších, na strednom a východnom Slovensku prechodne aj v nižších polohách sneženie. Ojedinele poľadovica. Ojedinele aj búrky. Veterno, nad pásmom lesa silná víchrica. Nočné teploty –1 až –6, denné +4 až +9, na juhozápade +4 až 0, denné +2 až +7, v južnej polovici západného a na juhu stredného Slovenska +8 až +13 stupňov. Utorok 11. februára – Premenlivá, prevažne veľká oblačnosť. Na väčšine územia prehánky alebo dážď, od 500 m sneženie. Na severe aj trvalejšie zrážky. Nočné teploty +3 až –3, denné +4 až +9, na severe väčšinou +2 stupne.

– Premenlivá, prevažne veľká oblačnosť. Na väčšine územia prehánky alebo dážď, od 500 m sneženie. Na severe aj trvalejšie zrážky. Nočné teploty +3 až –3, denné +4 až +9, na severe väčšinou +2 stupne. Streda 12. februára – Polooblačno až oblačno a miestami snehové, v nižších polohách aj dažďové prehánky. Nočné teploty –1 až –6, na juhozápade okolo +1, denné +1 až +7 stupňov.

ZDROJ: SHMÚ