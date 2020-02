Blahová ostro napadla Sulíka: Svinstvo na svini, chcelo sa mi zvracať

Status napísala po premiére filmu Svine, na ktorej videla aj Richarda Sulíka. Svoj status začína slovami „SVINSTVO NA SVINI. UŽ NEBUDEM TICHO!“.

„Trinásťkrát na raňajkách nebol u mňa ani ten najlepší priateľ. Zatiaľ čo Sulík u Kočnera áno. V jeho dome. Ako druhý najvyšší ústavný činiteľ. Čo myslíte, prečo sme boli vyštvaní z tejto strany? Lebo sme zistili, že to nebolo žiadne omylom ani náhodou. Lebo sme zistili, že sa obklopuje ďalšími Kočnerovými kamarátmi. Lebo ich tlačil do strany. Lebo sme sa snažili tomu zabrániť,“ napísala Blahová.

„Chce sa mi zvracať. Robiť si politickú kampaň po filme, v ktorom niekto ako Kočner vraždil a riadil znásilňovanie detí, to už je cez všetky moje čiary. Už nebudem ticho. Tak teraz už viete, prečo som hovorila, že SaS je nebezpečná strana,“ uviedla vo svojom statuse.

Natália Blahová bola súčasťou skupiny poslancov a členov strany za SaS, ktorí sa dostali do sporu so súčasným vedením strany, ktoré predstavuje Richard Sulík. Ona aj ďalší, napríklad Ľubomír Galko či Jozef Rajtár, stranu opustili a snažia sa dostať do parlamentu ako členovia Demokratickej strany.