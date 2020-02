Ako Richard vyrazil Bélovi dych. O falošnom týpkovi a hrubej politike

Bol to len moment v diskusii v relácii Zuzany Martinákovej Ide o pravdu na TV Pravda, kde tentoraz diskutovali Béla Bugár a Richard Sulík.

Sulík: Ja som nepovedal, že Bugár sklamal mňa, ja som si ani predtým nemyslel nič valného o Bélovi…

Bugár: Čo si nemyslel?

Sulík: Ja ťa dlhé roky tak vnímam, taký žoviálny milý falošný týpek.

Bugár: Falošný???

Sulík: Jasne…

Politika na Slovensku hrubne, aj keď tento dialóg bol viac úsmevný ako hrubý. Vynára sa ale otázka, ako dokážu spolupracovať ľudia, medzi ktorými nie je dôvera a či to v konečnom dôsledku neovplyvňuje aj samotné rozhodovanie. Na verejnú debatu to však výrazne vplýva. Vzájomné strety politikov, stále drsnejší slovník, tvrdšie urážky, obviňovanie, vyhrážky väzením pôsobí aj na bežných ľudí a politický boj sa dnes už prenáša aj do ulíc – a do volieb sa to nezmení. Politici sa nemusia práve milovať, ale mali by si strážiť hranicu medzi kritikou a nezmyselnými urážkami. Možno by pomohlo, keby v politike bolo viac žoviálnych milých týpkov… a nemuseli by byť ani falošní.

Debata Bugár – Sulík patrí do TOP 10 videí v TV Pravda.

Kto bol v debate Bugár - Sulík presvedčivejší? Béla Bugár Richard Sulík remíza Zobraziť výsledky ankety Béla Bugár 55,6% Richard Sulík 38,9% remíza 5,6%

2.

Exkluzívny predvolebný prieskum, ktorý pre Pravdu vypracovala agentúra Polis Slovakia, ako prvý ukázal, že snaha Igora Matoviča, ktorý neúnavne lieta, behá a skáče po Slovensku aj zahraničí (výlet do Cannes k vile Jána Počiatka) sa výrazne vyplatila. V tomto, ale neskôr aj v iných prieskumoch, sa dostal v preferenciách na druhé miesto a stal sa tak lídrom opozície a potenciálnym premiérom, ak by opozičné strany dokázali po voľbách zložiť koalíciu. Čo je za týmito výsledkami? Vypočujte si Jána Baránka, šéfa agentúry Polis.

3.

Netreba pochybovať, kto je skutočným lídrom OĽaNO. Kandidátnu listinu tohto hnutia do volieb si treba vždy obrátiť hore nohami a čítať ju od posledného miesta, aby sa dostala do správnych proporcií. Pani Mária Šofranko, jednotka na kandidátke, je trochu ako Columbova žena. Po jej predstavení ako keby zmizla z povrchu zemského, vidíme ju iba na bilbordoch. V tomto videu Igor Matovič hovorí, prečo je to tak, ale tiež koľko ho stál výlet do Cannes a či by zobral funkciu premiéra.

4.

Počas týždňa poriadne fúkalo a silný vietor je nebezpečný. Spôsobil tragédiu v Myjave, kde po páde prístrešku zahynulo dieťa, prevracal autá na cestách, robil neporiadok všade, kde mohol. Akú silu mal, o tom svedčí aj toto krátke video z Gabčíkova, kde obvykle pokojnú hladinu nadmerne rozkýval, až „vlny divo bili“.

5.

Koronavírus postavil do pozoru celý svet. Preto sa netreba čudovať, že keď slovenské úrady ohlásili, že v Bratislave povolia pristáť lietadlu z pevninskej Číny, ktoré letí pre materiál na boj proti tomuto vírusu, tak sa vyrojilo množstvo informácií, ktoré sa nezakladali na pravde. Nie, neodmietla ho Viedeň, nie, nebol to humanitárny let. Išlo o komerčný let, lietadlo naložilo zdravotnícky materiál a odletelo. Aby sa zaručila bezpečnosť, posádka mala príkaz zdržiavať sa len v lietadle a materiál nakladali ľudia v ochranných odevoch. Čínske lietadlo bolo jedno z najväčších, aké vôbec môže na bratislavskom letisku pristáť.

6.

Na Slovensku zatiaľ koronavírus nie je. Zatiaľ. Príprava je však nevyhnutná. Ako by to malo správne vyzerať, predviedli zdravotníci v banskobystrickej Rooseveltovej nemocnici. Podobné cvičenia však boli aj v ďalších nemocniciach na Slovensku. Sú to iba nácviky a všetci dúfajú, že nebude potrebné ísť na ostro.

7.

Ešte raz sme sa vrátili k tragickému príbehu prešovského paneláka. Tu je v kocke zhrnutý jeho osud, od začiatku udalosti, až po jej koniec. Od momentu výbuchu, cez požiar a nakoniec odvoz sutín. Osem obetí je smutným výsledkom súhry rôznych okolností a vyšetrenie udalosti by malo byť poučením, čo robiť, aby sa takéto veci nestávali.

8.

Nespokojní kamionisti z únie autodopravcov UNAS boli opäť v uliciach, aby pripomenuli, že ústupky, ktoré vláda prisľúbila dopravcom, sú pre nich nedostatočné. Tentoraz to nebolo o blokovaní ciest, ale o protestnej jazde. Národná diaľničná spoločnosť vyčíslila, že ak by sa splnili ich požiadavky týkajúce sa mýta, štát by prišiel o pol miliardy eur. To si uť stará vláda, ktorá „kúri a svieti“ nemôže dovoliť a je otázne, či si také niečo môže dovoliť aj vláda nová.

9.

Lyžiarka Petra Vlhová je ozdobou slovenského športu. Pôvodne slalomárka, dnes však už všestranná pretekárka, ktorá sa púšťa aj do rýchlostných disciplín, priam do tej najrýchlejšej, ako je zjazd. Pozrite si, ako vidí zjazdárka trať, keď fičí dolu kopcom. Toto je trať v Garmisch-Partenkirchene, kde sa napokon dostala do prvej desiatky, skončila ôsma.

10.

Rok 2020 je magický rok aj pre páry, ktoré sa chcú zobrať. Dáva rôzne možnosti, ako skombinovať dátumy, aby z toho vyšlo nezabudnuteľné číslo – čo napríklad 20. 2. 2020? Na to, v čom ísť na svadbu, aké sú módne trendy, sa mohli presvedčiť na svadobnej výstave.

