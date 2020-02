Štátny tajomník Ružička: Pre Slovensko je cesta neutrality cestou do záhuby

Pre Slovensko je cesta neutrality podľa neho cestou do záhuby. „Práve naše členstvo v EÚ a NATO znásobuje našu suverenitu a možnosť hovoriť aj do vecí, do ktorých by sme inak hovoriť nemohli,“ uviedol.

„Pokiaľ chce byť Slovensko a EÚ partnerom pre USA, tak musíme zvýšiť silu nášho hlasu a zaangažovanosť Únie v medzinárodných otázkach, inak bude Donald Trump rokovať s ruským alebo čínskym prezidentom,“ dodáva štátny tajomník.

K nedávnemu prejavu Trumpa o stave únie Ružička uviedol, že si treba uvedomiť, že ho predniesol v čase prezidentskej kampane. „Celá správa bola zameraná na amerického voliča, väčšinou sa venovala ekonomickým výsledkom a tomu, čo Amerika dosiahla,“ tvrdí Ružička. Zo zahranično-politického pohľadu bol podľa neho prejav tiež viac zameraný na voliča, na to, čo sa Trumpovi podarilo vyrokovať v rámci obchodných dohôd.

„Donald Trump podporu v Spojených štátoch má a nemôžeme spochybňovať systém demokratických volieb,“ myslí si Ružička a dodáva: „Súčasná miera podpory Trumpa je pomerne vysoká a je vyššia ako miera podpory bývalého prezidenta Baracka Obamu.“

V otázke brexitu si štátny tajomník myslí, že „sme na začiatku rokovaní so Spojeným kráľovstvom a obe strany majú jasné stanoviská, čo chcú dosiahnuť.“ „Predpokladám však, že postupne sa zbavíme negativizmu, ktorý sme mali pri rokovaniach o dohode o vystúpení (Veľkej Británie z EÚ – pozn. red.). Rešpektujme demokraciu, pretože demokracia rozhodla,“ dodáva.

Podľa Ružičku by sme „naše zlomené srdcia mali trochu upokojiť, sadnúť si za stôl a naliať si pohár čistého vína. Veľká Británia a Európska únia ostanú naďalej strategickými partnermi, spája nás aj členstvo v NATO“.