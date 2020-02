Kočner rozhádal sulíkovcov a exsulíkovcov, Blahová hovorí o obskúrnych postavičkách

VIDEO: Natália Blahová o stretnutiach Richarda Sulíka s Marianom Kočnerom,, prečo by SaS a Sulík nemali byť v politike, a či sa môžu z Threemy vynoriť ďalšie mená.

Konflikt vypukol cez víkend. Blahová na sociálnej sieti začala Sulíkovi vyčítať, že sa trinásťkrát stretol s podnikateľom Marianom Kočnerom, ktorý dnes čelí žalobe v prípade vraždy novinára Jána Kuciaka.

„Táto informácia odznela z úst Sulíka a nemal ani potrebu informovať ostatných členov vlastnej strany o takýchto závažných skutočnostiach,“ opísala Blahová pre Pravdu situáciu tesne pred odchodom skupiny poslancov od Sulíka. Keď sa ho politici snažili s faktom konfrontovať, vznikali konflikty. „Keď sme zistili, že naše hodnoty sa rozchádzajú, vtedy sme sa rozhodli odísť,“ dodala Blahová.

Sulík vo viacerých diskusiách uviedol, že sa s podnikateľom stretol v rokoch 2010 – 2011, teda v čase, keď bol predsedom parlamentu. „Dôležité bolo aj to, o čom sa rozprávali – o voľbe generálneho prokurátora. Práve sa začalo znovu otvorené vyšetrovanie o tom, kto prijímal úplatky pri jeho voľbe. Vieme, že tieto vyšetrovania sú otvorené na základe nových informácií, ktoré sa našli v aplikácii Threema alebo v trezore Mariana Kočnera. Táto záležitosť dosiahla obludné rozmery,“ dodala Blahová. Sulík a strana SaS by tak podľa nej nemala ani kandidovať vo voľbách. „Ľudia, ktorí už len komunikáciu s Kočnerom verifikovali, sú dnes preč z politiky či zo súdov,“ pripomenula Blahová.

Zdôraznila, že strana SaS má na svojej kandidátke „viaceré obskúrne postavičky“. Ich mená prezradiť nechcela. „Viem mená, a čo sa za nimi skrýva, ale keďže nemám k tomu podané trestné oznámenia, ktoré som plánovala podať, tak nebudem konkretizovať. Ale myslím, si, že tie mená sa vynoria,“ naznačila Blahová. Sulíka odsúdila aj za to, že Demokratickú stranu v reakcii na Blahovú nazval „lajnom“. "Musí to byť strašný pocit vyskočiť z dobre rozbehnutého vlaku rovno do kravského lajna,“ uviedol Sulík vo svojom statuse.

Strana SaS si z vyjadrení Blahovej vrásky nerobí. „Zúfalí ľudia robia zúfalé veci,“ reagovala hovorkyňa strany Katarína Svrčeková. Obvinenie, že hanlivým označením mienil Sulík Demokratickú stranu, odmietla. „Richard Sulík v žiadnom prípade nenarážal na stranu, ale na vzniknutú situáciu, v ktorej sa bývalá kolegyňa Blahová ocitla. Táto téma je pre nadchádzajúce voľby tak okrajová, že nevidíme dôvod sa k nej vyjadrovať,“ dodala Svrčeková.

Podľa Sulíka je Blahová frustrovaná z odchodu zo strany. „V strane SaS mala svoje pevné miesto, patrila k tým ľuďom, na ktorých sme stavali a na ktorých som sa vždy mohol spoľahnúť. Boli sme skvelý tím. Bohužiaľ, nechala sa opantať intrigami a štvanicami, uverila hlupákom, ktorí jej vydávali klamstvá ako pravdu a spravila najväčšiu chybu svojho politického života, keď odišla zo svojej rodnej strany,“ dodal na sociálnej sieti Sulík s tým, že na situáciu nebude detailnejšie reagovať. Natália Blahová bola súčasťou skupiny poslancov a členov strany za SaS, ktorí sa dostali do sporu so súčasným vedením strany, ktoré predstavuje Richard Sulík. Ona aj ďalší, napríklad Ľubomír Galko či Jozef Rajtár, stranu opustili a snažia sa dostať do parlamentu ako členovia Demokratickej strany.