Klimatológ: Keď silno fúka, zostaňte radšej doma

Silný vietor, ktorý spôsobila tlaková níž nad Atlantickým oceánom, sa dostal v pondelok aj na Slovensko. Predtým stihol zasiahnuť Britské ostrovy, Nemecko, Česko a Poľsko, kde v Tatrách zabil dvoch ľudí. Klimatológ Pavel Faško upozorňuje, že výstrahy u nás potrvajú do utorka večera a ľudia by mali byť opatrní.

Živel, ktorý sa prirútil aj na naše územie, mnohí označujú názvom Sabine. Podobne ako dostávajú rôzne mená hurikány na juhovýchodnom pobreží USA, v európskom priestore, kde sa uragány nevytvárajú, takto „krstíme“ najmä tlakové níže. Tento zvyk zaviedli jednotlivé meteorologické organizácie. Faško vysvetlil, že Sabine na Slovensku nie je orkán. Ten by totiž musel dosahovať oveľa väčšiu silu – najmenej 120 kilometrov za hodinu.

„U nás sú tie rýchlosti trošku nižšie. Vietor dostane takýto prívlastok, teda orkán, na základe hodnôt, ktoré sú zaznamenané napríklad v západnej Európe. Keď príde do našich bežne obývaných oblastí, už nemusí dosahovať takú silu,“ povedal klimatológ.

Pozrite si videopredpoveď počasia s Miriam Jarošovou na utorok s výhľadom na zvyšok týždňa.

Podľa neho sa v týchto dňoch pohybuje vietor na Slovensku v zhruba stokilometrovej rýchlosti, no v horských oblastiach to môže byť v nárazoch o niečo vyššie.

„Vzhľadom na to, že sa nachádzame vo východnej časti strednej Európy, malo by to tu byť slabšie ako na Britských ostrovoch či v Nemecku. Možno to pocítime ešte menej ako v Česku, ktoré leží trošku severnejšie,“ poznamenal s tým, že v skutočnosti nejde o búrku, ako je to často prezentované, ale o tlakovú níž. Tá vznikla nad Atlantickým oceánom a postupovala do vnútrozemia Európy. Dostala sa medzi Britské ostrovy a Nemecko, odtiaľ pokračovala na severovýchod nášho kontinentu. „Je s ňou spojený poveternostný front, ktorý zasiahne celú strednú Európu. Potom bude postupovať smerom na východ – na Ukrajinu či Bielorusko,“ objasnil Faško.

Najviac škôd v Žilinskom kraji

Slovenské ministerstvo vnútra vyzvalo občanov na zvýšenú opatrnosť. „S ohľadom na to, že pri silnom vetre sme svedkami tragédií, vyzývame občanov, aby dbali na zvýšenú opatrnosť, obmedzenie pohybu pod stromami a v okolí nestabilných objektov,“ upozornilo. Viaceré mestá hlásili, že uzatvorili pietne miesta a odporúčali školám a škôlkam, aby nechodili s deťmi na prechádzky.

Najviac výpadkov elektrickej energie zaznamenali v Žilinskom kraji. Podľa Miroslava Gejdoša, hovorcu Stredoslovenskej distribučnej, v pondelok večer a v noci na utorok očakávajú zhoršenie situácie. „Búrlivý vietor opäť vyvracal stromy a priniesol aj rozsiahle výpadky elektrickej energie, ktoré už okolo poludnia dosiahli parametre kalamity. Od ukončenia poslednej mimoriadnej situácie pritom prešli iba tri dni,“ upozornil Gejdoš.

Včera popoludní evidovali výpadky na vyše šiestich tisíckach odberných miest. „Najviac zasiahnutými regiónmi sú tentoraz severná Orava a Kysuce. Poruchy však hlásia aj z okresu Žilina a Rimavská Sobota. Pracovníkom údržby sa už viaceré z nich podarilo odstrániť, ale na mnohých miestach stále fúka a prší, takže je vysoký predpoklad, že poruchy ešte pribudnú,“ dodal Gejdoš.

Meteorologické výstrahy pred vetrom platia až do utorkového večera.

Fúkať bude aj v utorok

Ľudia by podľa klimatológa Faška mali byť v týchto dňoch opatrní. Silný vietor totiž môže ohroziť nielen ich majetok, ale aj zdravie či život.

„Niektoré naše stavby a konštrukcie nemusia vydržať taký nápor. Preto by, tak ako počas silného sneženia či poľadovice, mali všetci zvážiť prípadné cestovanie či akékoľvek aktivity mimo domova,“ upozornil. Človek sa inak ľahko môže dostať do situácie, keď sa na neho niečo nečakane zrúti a spôsobí mu vážne zranenia. Niekedy sa to, žiaľ, končí aj smrťou.

„Výstrahy dávame práve preto, aby všetci mohli zvážiť, či niečo budú riešiť v takomto čase. Kým to naozaj nie je nutné, odporúčam radšej zostať doma,“ prízvukuje. Najkritickejšie to má byť najmä v horských oblastiach a v severozápadných častiach Slovenska. Konkrétne na Záhorí, Ponitrí či Orave. Pondelňajšie výstrahy tretieho stupňa v utorok síce pominú, no prvý a druhý stupeň potrvá v niektorých lokalitách až do utorka večera. „Vietor nebude fúkať rovnakou silou počas celého dňa. Môže dôjsť k jeho prechodnému oslabeniu, no vzápätí môže opäť nabrať na intenzite. Treba si preto dávať pozor,“ doplnil Faško.

Ako sa správať pri silnom vetre

Hasičský a záchranný zbor už v pondelok ráno odporúčal na sociálnej sieti, ako sa správať pri silnom vetre. Skôr než príde vietor, je potrebné zabezpečiť byt. „Pozatvárajte a zaistite okná a dvere, na záhrade, terase či balkóne upevnite predmety, ktoré by pod vplyvom vetra mohli spadnúť a ohroziť tým vás a okolie,“ upozorňuje HaZZ. Zvieratám žijúcim na dvore odporúča vytvoriť dočasné útočisko. „Snažte sa zdržiavať v bezpečných objektoch, obmedzte šoférovanie, prechádzky v lese, vyhýbajte sa skrýšam pod stromami či nestabilnými prístreškami a budovami,“ radia hasiči. V žiadnom prípade neodporúčajú ísť skúmať terén ani parkovať na rizikových miestach, ako napríklad pod stromami, elektrickými stĺpmi a stožiarmi či bilbordmi. Pri šoférovaní treba podľa hasičov zvoliť pomalú jazdu. Silné poryvy vetra môžu vozidlo prevrátiť. „Vyhýbajte sa kontaktu so spadnutými elektrickými stĺpmi a drôtmi, pokiaľ vaše auto zasiahne strom či konár – nechajte to na hasičov,“ dopĺňajú.