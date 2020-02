Truban prijal pozvanie Matoviča za spoločný stôl

Líder koalície PS-Spolu Michal Truban prijal pozvanie Igora Matoviča (OĽaNO) za spoločný stôl. Vníma to ako pozitívny krok, keďže sa od začiatku snažili s opozičnými stranami spolupracovať. Povedal to v utorok na tlačovom brífingu.

„Po tom, ako Igor Matovič predstavil svoj volebný program, tak má teraz zmysel sa s ním o tom baviť,“ povedal Truban. Tak ako Matovič, aj on chce ukázať ľuďom, že vedia spolupracovať. Truban však chce, aby sa Matovič nevyhrážal predčasnými voľbami vo svojej ankete s bodmi, ktorými podmieni po voľbách svoj vstup do koalície.

Predseda Spolu Miroslav Beblavý hovorí, že Matoviča treba brať vážne, pretože je opozičným politikom s najväčším preferenciami. „Všetko, čo hovorí a robí, treba brať vážne a primerane na to reagovať v záujme Slovenska,“ myslí si Beblavý. Tvrdí tiež, že na spoločnú diskusiu boli pripravení už sedem mesiacov a sú radi, že aj Matovič je ‚na palube‘. „Dnes je tam už v pozícii niekoho, kto chce byť kapitánom. Má zodpovednosť, aby k tomu pristúpil aj on s absolútnou vážnosťou,“ skonštatoval.

Na 11 bodov ankety, ktorú Matovič predstavil, si PS-Spolu pripravila odbornú analýzu. Beblavý podotkol, že niektoré návrhy sú zhodné s ich programom a môžu sa „na nich dohodnúť okamžite“. Niektoré návrhy podľa Beblavého ohrozujú životy ľudí alebo ich majetky alebo sú protiústavné.

Matovič: Čo sme si, to sme si

Matovič poznamenal, že v utorok je presne 18 dní do parlamentných volieb. „Osemnástka je spojená s dospelosťou. V tento deň by sme chceli ukázať Slovensku inú cestu a dať nádej, že aj my, predstavitelia demokratickej opozície, sme dospeli,“ uviedol.

Matovič hovorí, že netreba mať len slová o tom, ako budú terajšie opozičné strany spolu vládnuť, ale ľudia musia vidieť skutky. „Čo sme si, to sme si. Ukážme, že sme zodpovední, dajme dokopy desať bodov programu, lebo na to ľudia čakajú,“ povedal. Stôl bude rezervovaný v reštaurácii až do dňa volieb, aby sa lídri opozície mohli stretnúť vtedy, kedy budú mať čas.

Kiska zdôraznil potrebu súdržnosti opozície

Obaja lídri to zdôraznili po utorkovom stretnutí, na ktorom rokovali o pietnej spomienke na bratislavskom Námestí SNP v deň výročia, 21. februára, vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Dodali, že na spomienke sa zúčastnia aj rodiča zavraždených.

„Hlavný dôvod, prečo sa rodičia obetí pridali, je, že aj oni vnímajú to, že situácia, ktorá je na Slovensku s takými hroznými následkami, ako je dvojnásobná úkladná vražda, dokážu zmeniť iba politici. Iba slušná pravicová vláda dokáže zmeniť tento stav,“ skonštatoval Sulík na utorkovej tlačovej konferencii.

Kiska zdôraznil potrebu súdržnosti opozície, aby vyslali jasný signál verejnosti, že sú pripravení vytvoriť stabilnú vládu po voľbách. „Je úlohou demokratickej opozície, aby sme pomohli túto krajinu vrátiť slušným ľuďom,“ zdôraznil Kiska. Zároveň vyzval lídrov demokratickej opozície, aby si neposielali výzvy cez médiá. „Aby sme mysleli na to, čo slušní ľudia v krajine očakávajú – že sme pripravení bok po boku vytvoriť stabilnú vládu,“ zdôraznil.

Exprezident pripustil, že opozičné strany bojujú o rovnakého voliča. Podotkol však, že by nemali svojím konaním vyvolávať obavy z nestability prípadnej budúcej vlády. „Ak tú dôveru dostaneme, táto zodpovednosť nás všetkých prinúti k tomu, aby sme mali skutočne stabilnú vládu,“ povedal.

Na Sulíkovo pozvanie prišiel iba Kiska

Utorkové stretnutie organizoval líder SaS, podľa vlastných slov pozval všetky opozičné strany, okrem Borisa Kollára (Sme rodina), ktorý sa odmietol zúčastniť. Napokon prišiel len exprezident Kiska. Ostatní lídri sa ospravedlnili, predstavitelia koalície PS-Spolu pozvanie podľa jeho slov odmietli.

Sulík priblížil, že pietna spomienka sa začne v piatok 21. februára o 14.00 h. Podľa vlastných slov verí, že program dokážu zladiť aj s iniciatívou Za slušné Slovensko. Námestia v ostatných krajských mestách, ktoré mala SaS rezervované, prenechá SaS iniciatíve Za slušné Slovensko.

Koalícia PS-Spolu reagovala tým, že dopredu informovali partnerov, že nechcú robiť žiadne politické akcie v súvislosti s výročím vraždy novinára. „Myslíme si, že politici by mali byť citliví a vyhýbať sa využívaniu spomienky na politickú kampaň,“ uviedla hovorkyňa koalície Silvia Hudáčková s tým, že podľa PS-Spolu majú námestia v deň výročia patriť občianskej spoločnosti, nie politikom.