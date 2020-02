Líder Mosta-Híd: Naši ministri neprídu na vládu

Ako vnímate iniciatívu strany Smer, ktorá chce zaviesť trinásty dôchodok a zvýšiť prídavky na dieťa krátko pred parlamentnými voľbami?

Myslím si, že je to nezodpovedná iniciatíva, pár dní pred voľbami tu zanechať 800-miliónovú sekeru v rozpočte. Nemyslím si, že toto je tá zodpovednosť, ktorú od nás minimálne voliči chcú. Strana Most-Híd je zodpovednou stranou, preto to nepodporí.

Hovoril s vami premiér o týchto plánoch?

Pár minút pred utorkovou tlačovkou mi zavolal, informoval ma o tom, s tým, že aj tak do toho idú, ak keby sme sa nepripojili.

Zúčastnia sa vaši ministri stredajšieho rokovania vlády?

Predpokladám, že nie, o jednom viem určite, že nepríde, s druhým sme sa nevedeli nijakým spôsobom skontaktovať, ale tak ako naši poslanci, tak ani naši poslanci návrhy nepodporia.

Podporíte otvorenie mimoriadnej schôdze?

Nezúčastníme sa na rokovaní tejto schôdze. So samotnými návrhmi nemáme problém, ako som povedal veľakrát, však sme pomohli dôchodcom, prešli nám viaceré návrhy, aj tie, ktoré pomôžu mladým. Považujeme za dôležité, aby štát aj ďalšia vláda prijímali sociálne zákony, ktoré pomôžu zlepšiť demografický vývoj na Slovensku, to je v poriadku. Ale pár dní pred voľbami prijať takéto zákony v skrátenom legislatívnom konaní, keď sa nám môže stať, že sa urobí nejaká chyba, ktorú už bude opravovať ďalšia vláda, to je už nezodpovedné.

Ako vnímate zaradenie Istanbulského dohovoru na rokovanie parlamentu?

Aj my si myslíme, že Istanbulský dohovor obsahuje niektoré časti, ktoré môžu nejakým spôsobom vyvolať genderovskú ideológiu, takže preto sme to odmietli. Národná rada dohovor v minulosti už dvakrát odmietla, takže si nemyslím, že je potrebné znovu to otvoriť. Medzinárodný zákon začne platiť u nás len vtedy, ak ho Národná rada prerokuje, schváli a potom ho podpíše prezident alebo prezidentka.