Súd ukončil dokazovanie v kauze falšovania zmeniek

Podľa Trestného poriadku prednášajú záverečné reči prokurátor, splnomocnenec poškodených, obhajca obžalovaných a napokon samotní obžalovaní. Tí musia mať v procese posledné slovo.

Zmenky do roku 2016 nikto nikdy nevidel. Vo svojej záverečnej reči v kauze falšovania zmeniek TV Markíza na to poukázal prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry Ján Šanta. Na podpísanie zmeniek nebol podľa neho žiaden dôvod. Odmieta, že by sa nebohý advokát Ernest Valko podieľal na riešení sporu cez zmenky, ako to tvrdí obhajoba obžalovaných.

Ešte pred ukončením dokazovania bývalý riaditeľ TV Markíza Pavol Rusko navrhol ako ďalší dôkaz status bývalej produkčnej televízie na sociálnej sieti. V ňom podľa neho píše o existencii zmeniek. Splnomocnenci poškodených a prokurátor poukazovali na slová Pavla R., že o zmenkách nikomu nehovoril.

Súd potom čítal priestupky, najmä dopravné, obžalovaného Mariana K. Predseda senátu Emil Klemanič spomenul aj medializované incidenty, vrátane vyhrážania sa právnikovi Romanovi Kvasnicovi, že mu nechá „preletieť guľku hlavou“. Obžalovaný tieto tvrdenia odmietol a dodal, že nikdy neboli dokázané. „Keby to bola pravda, tak by to určite neskončilo len pokarhaním,“ reagoval Marian Kočner.

Obžalovaní Marian Kočner a Pavol Rusko podľa obžaloby prokurátora po vzájomnej dohode s obvineným Štefanom Ágh, ktorého trestná vec bola vylúčená na samostatné konanie, vyhotovili štyri sfalšované zmenky. Mali ich predložiť ako prílohy na vydanie platobných rozkazov. Marian Kočner je obžalovaný i z objednávky vraždy novinára Jána Kuciaka a v kauze spoločnosti Gatex z porušovania povinností pri správe cudzieho majetku. Pavol R. je obžalovaný z objednávky vraždy Sylvie Klaus-Volzovej.