Nové trate, chodník na stromoch. Juh Chopku zmení 50 miliónov eur

VIDEO: Nová tvár Chopku. Takto ho má zmeniť investícia 50 miliónov eur.

Ten v porovnaní so severnou stranou zaostáva, no investor verí, že postupne dosiahne podobnú úroveň. Kým sa však 50-miliónový projekt dostane do finálnej podoby, môže to trvať niekoľko rokov. Predtým ešte musí absolvovať kolotoč vybavovania rôznych povolení.

Veľkolepým zámerom na juhu Chopku reagujú majitelia strediska na rastúcu návštevnosť a chýbajúcu infraštruktúru. Podľa aktuálneho prieskumu uprednostňuje až 81 percent Slovákov zimnú dovolenku vo svojej krajine, pričom najnavštevovanejšia je práve Jasná. Napriek tomu na juhu Chopku v ostatných piatich rokoch nepribudla žiadna nová lanovka ani zjazdovka.

„Kvôli dĺžke povoľovacích procesov najbližšie tri roky ani nepribudne, no ak nič neurobíme, čaká nás nezvládnuteľný nápor turistov, chaos v doprave a nahnevaní ľudia. Chceme tomu predísť, preto dávame konkrétne návrhy na riešenie už teraz,“ hovorí Bohuš Hlavatý, predseda predstavenstva spoločnosti Tatry mountain resorts, ktorá zimné stredisko vlastní. Poznamenal, že projekt podajú na preskúmanie vplyvov na životné prostredie ešte tento týždeň.

Keďže Jasnú vyhľadáva čoraz viac začínajúcich lyžiarov, čo vidia na vyťaženosti požičovní a inštruktorov, na juhu chcú vytvoriť najmä nové ľahké zjazdovky. Momentálne tam totiž prevládajú skôr tie ťažké. „Potrebujeme tiež viac rozptýliť ľudí na svahoch, aby bola lyžovačka bezpečnejšia. Problém je aj s tým, že návštevníci sa nemajú kde ubytovať a preto denne jazdia obojsmerne celou dolinou,“ povedal Hlavatý.

Riaditeľ strediska Jasná Matej Hulej vysvetlil, že pribudnúť by mala aj zasnežovacia vodná nádrž, výuková aréna pre začiatočníkov, dve šesťsedačkové lanovky, bobová dráha a päťsto metrov dlhý chodník v korunách stromov so suchým toboganom umiestneným v strede. Ťažkosti s ubytovaním by mal vyriešiť hotel so zhruba tristo lôžkami a nová chatová oblasť. Vyrastie tam tiež nové parkovisko s kapacitou takmer päťsto miest, takže s už existujúcimi ich budú mať až tisíc. „Okrem toho by sme chceli zmeniť aj podobu samotného nástupného miesta Krúpová. Kontajnerové objekty by mala nahradiť trojpodlažná budova s komplexnými službami,“ uviedol Hulej.

Celková odhadovaná výška investície do projektu s názvom Nové srdce Juhu predstavuje 50 miliónov eur. Okrem nových služieb by tam malo vzniknúť aj dvesto ďalších pracovných miest. „Cestovný ruch chceme skvalitniť s rešpektom k tomuto územiu,“ pripomína Hlavatý v súvislosti s tým, že navrhované projekty sú situované v území Národného parku Nízke Tatry (NAPANT), v treťom stupni ochrany. „Chceme veriť, že pri posudzovaní projektov zvíťazí pragmatický prístup pred pseudopopulis­tickými postojmi k ochrane prírody,“ doplnil Hlavatý s tým, že tak ako dokázala Jasná potiahnuť Liptov, šancu na rozvoj má tiež Horehronie.

„Táto oblasť patrí do katastra obce Horná Lehota. Budeme trvať na tom, aby bol predstavený projekt v súlade s jej územným plánom, ktorý sa momentálne robí,“ reagoval riaditeľ správy NAPANT Ľuboš Čillag. Tvrdí, že v zásade proti zámeru nie je. „Už v roku 1994 sme robili prvý program starostlivosti, kde sme túto oblasť vyčleňovali na lyžiarsku turistiku. Vtedy sme navrhovali znížiť stupeň ochrany tak, aby dotknuté územie zostalo v národnom parku, určitým spôsobom bolo aj regulované, no nemuseli by sme tam dávať všelijaké výnimky či stanoviská,“ povedal Čillag. Objasnil, že zonácie nakoniec zostali, ako boli, no určite to chcú riešiť. Zároveň dodal, že prezentované zámery plánujú posudzovať oveľa prísnejšie ako v Jasnej na severe Chopku.