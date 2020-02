Vulgárne výrazy vypovedajú o politikoch

O čom vypovedá výrok, ktorým šéf najsilnejšej politickej strany označil hlavu štátu?

Výrok Roberta Fica je, žiaľ, iba jeden z nevhodných v rade. Pravdou je, že naše elity a demokraticky zvolení predstavitelia štátu prekračujú štandardy a hranice správania. Normálne by sme neočakávali takéto spôsoby. Nedá sa to ospravedlniť ani vyhrotenou predvolebnou situáciou. Skôr sa mi zdá, že už sa tento neštandard akoby začal, žiaľ, stávať štandardom na politickej scéne. Hranice medzi vkusným a nevkusným, prípustným a neprípustným sa posúvajú až príliš ďaleko. Rozhodne to nekultivuje ani verejný diskurz, ani našu politickú scénu, ani verejnosť vo všeobecnosti. Práve naopak.

Ako to vnímajú ľudia?

Myslím, že aj keď ľudia postupne zabudnú na presnú formuláciu výrokov, ktoré nemajú slušnú a kultivovanú formu, predsa len zostávajú v podvedomí v tom zmysle, že takýto neštandardný výrok je možný a prípustný. Dokonca, že takýto spôsob vyjadrovania sa aj ospravedlniteľný. Aj v tomto ponímaní možno povedať, že to má devastačné účinky na spoločenskú diskusiu.

Ako hodnotíte politikov, ktorí verejne používajú až vulgárny slovník?

Dovolím si povedať, že si dávajú vysvedčenie aj sami sebe, svojej kultúrnej úrovni. Myslím si, že ich neštandardný verbálny prejav reflektuje na predstavu, ktorú majú o svojej voličskej základni. Osobne dúfam, že je to skreslená predstava. Zrejme však títo naši volení zástupcovia predpokladajú, že ich cieľová voličská skupina nielenže tak citlivo nereaguje na podobné výroky, ale že ich ani neodsúdi. Domnievajú sa, že aj pre voličov, ktorých chcú osloviť, je takéto vyjadrovanie prípustné, prijateľné a zrozumiteľné. V mojich očiach teda v istom zmysle dávajú aj určitú vizitku toho, ako vnímajú svojich voličov. Zrejme ich vidia tak, že sú to ľudia, ktorí majú takú úroveň, že im to neprekáža. To podľa mňa znamená, že nemajú vysokú mienku o občanoch, ktorí ich volia.