Polícia upozorňuje na podozrivú súťaž s mobilmi

Keď sa občan do súťaže zapojí, chcú od neho telefónne číslo a potom žiadajú, aby volali na ich priamu linku. „Info z webu prieskumu: Cena hovoru je 2 eurá/minúta plus poplatky vášho operátora za prepojenie, hovory sa nahrávajú, iba pre zábavu 18+. Odpovedaním na otázky súhlasíte so zberom údajov,“ upozorňuje polícia.

Oficiálne stanovisko Slovenskej pošty "Vážení zákazníci, dovoľujeme si Vás upozorniť, že sa opäť prostredníctvom sociálnej siete šíri podvodná súťaž pod značkou Slovenskej pošty. Prevádzkovateľom súťaže je neexistujúca spoločnosť. Odporúčame na podvodnú súťaž nereagovať. Slovenská pošta nie je vyhlasovateľom súťaže, vyhradzuje sa voči takýmto podvodným aktivitám a robí právne kroky voči vyhlasovateľovi súťaže pre ochranu Vás, našich zákazníkov, ako aj spoločnosti. V prípade potreby je pre Vás k dispozícii Zákaznícke centrum Slovenskej pošty na telefónnom čísle 0850 122 413 alebo emaile zakaznickyservis@ slposta.sk."