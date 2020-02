Objavilo sa video, ktoré má dokazovať, že Kiska vedel o problémoch s pozemkami

Na internete sa objavil videozáznam, ktorý má dokazovať, že exprezident Andrej Kiska (Za ľudí) vedel o problémoch s pozemkami vo Veľkom Slavkove. Na videozázname sú Milan Reichel a Michal Šuliga. Link, kde je spomínaný videozáznam, poslal do redakcie SITA anonym s adresou alien.23.po@gmail.com.

Šuliga na zázname hovorí, že exprezident má aj čierne peniaze, ktoré potrebuje investovať. Šuliga svojho času Kiskovi sprostredkoval predaj pozemkov a zároveň mal preňho pracovať. Exprezident na súde odmietol svoju vinu a argumentoval tým, že o tom, že pozemky vo Veľkom Slavkove patria niekomu inému, nevedel. Andrej Kiska na video reagoval vo svojom statuse na sociálnej sieti. Video označil za pomstu šéfa Smeru Roberta Fica. Zároveň avizoval, že podá trestné oznámenie za krivé obvinenie a ohováranie.

Fico sa mal exprezidentovi pomstiť, lebo ho odmietol vymenovať za ústavného sudcu. „Mňa nezastraší amatérsky zinscenované video na štýl Kočnera, ktorý volal Fica šéf. Je to primitívne video, dvoch veľmi zlých a nedôveryhodných hercov, ktorých vyšetruje polícia za rôzne podvody. Obaja rozprávajú podľa zjavne predpripraveného scenára a je to až tragikomické," uviedol exprezident v statuse. Zdôraznil, že „mafiána" Milana Reichela osobne nikdy nestretol a nikdy od neho nič nekupoval. Od Michala Šuligu kupoval pozemky na inzerát, ktorý bol uverejnený v denníku Nový čas. Kiska zopakoval, že aj súd uznal, že pozemky kupoval v dobrej viere a bol rovnako poškodeným, ako Ján Franc, ktorý exprezidenta v pozemkovej kauze žaloval.

V nahrávke Šuliga spomína, že na súde držal bývalému prezidentovi stranu a neuviedol všetko tak, ako to bolo. „On mal peniaze a chcel tie peniaze preprať. Kúpil pozemky aj od teba, aj od Klimeka. Keď bola raz taká kúpna cena, tak vieš, že tie pozemky sú ukradnuté. Dobre vedel, kto si, že si s Černákom aj Sýkorom jedna ruka a povedal, že jemu je to jedno, že má čierne peniaze a potrebuje ich do niečoho investovať,“ hovorí vo videu Šuliga Reichelovi.

Kauza pozemku bola právoplatne rozhodnutá. Súd v stanovisku konštatoval, že Kiska nevedel o predošlom majetkovom nevysporiadaní sa. V tejto kauze rozhodoval sudca Miroslav Radačovský, ktorý je v súčasnosti poslancom Európskeho parlamentu. Kandidoval za stranu Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko, ktorej však už nie je členom.