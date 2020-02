Žitný: Za videom o Kiskovi nemusí byť Fico

Ako vidí bezpečnostný analytik Milan Žitný video, kde sa rozpráva o Kiskovi a pozemkoch vo Veľkom Slavkove?

Čo vidíme na videu?

Dvoch aktérov v hoteli, ktorý zjavne patrí pánovi Šuligovi. Na sociálnych sieťach sme mohli čítať rôzne reakcie ľudí. Často som videl názor, že sú to zlí herci, napokon aj exprezident Andrej Kiska sa takto vyjadril. Vyzerá to tak, že Reichel o tom nevedel a Šuliga bol zrejme tým, kto to nahral. Ja toto nepovažujem za podstatné. Dôležitý je obsah a vzhľadom na pozadie prípadu, ktorý môžeme poznať z médií vrátane denníka Pravda, ktorý sa tomu venoval. Mne z toho vychádzajú ako zásadné dva momenty.

Ktoré?

Na nahrávke sa hovorí, že Kiska potreboval v minulosti preprať špinavé peniaze. Preto kupoval pozemky a bol ochotný za ne zaplatiť aj viac ako trhovú cenu. Druhou správou je, že majiteľ toho hotela, kde sa video natáčalo, na súde krivo svedčil. Vypovedal v prospech Kisku, ale z tohto videa vyplýva, že klamal. Evidentne ide o súčasť volebnej kampane a nie náhodou sa to objavilo práve teraz. Otázka je, aký to bude mať vplyv, to sa môžeme len domnievať. Nemyslím si, že to bude zásadne ovplyvňovať rozhodnutie voličov, najmä voličov Andreja Kisku, pretože tieto skupiny presvedčených dnes pôsobia skôr ako sekta, než komunita ľudí so zdravým rozumom. Neočakávam preto nejaký mimoriadny dosah. Napokon o podvodoch s pozemkami vieme už niekoľko rokov, máme tu aj platné rozhodnutie súdu, že Kiska musel s veľkou nevôľou jeden pozemok aj vrátiť. Tým pádom už nevidím priestor, kde by sa to dalo posunúť, okrem tých dvoch momentov – pranie špinavých peňazí, čo však môže byť už premlčané, a krivé svedectvo na súde v prospech Andreja Kisku.

Michal Šuliga na videu doslova hovorí, že na súde držal stranu Andreja Kisku. Môže to byť dôkaz na začatie trestného stíhania za krivú výpoveď?

Samozrejme, môže, pokiaľ sa toho niekto chytí a začne tomu venovať viac pozornosti. Súdy predsa nemôžeme brať len tak na ľahkú váhu.

Kto sú Michal Šuliga a Milan Reichel?

Šuligu poznám iba z médií. Je to človek, ktorý sa dal na biznis v oblasti realít. Zrejme bol bielym koňom nielen pre Reichela, ale možno aj ďalších. Reichel je bývalý kulturista, pretekár, ktorý mal už pred revolúciou vynikajúce výsledky. Po revolúcii sa dal na podnikanie a v jeho hoteli Gerlach sa stretávala nielen vznikajúca podtatranská smotánka z 90. rokov, ale napokon som videl aj fotografie mnohých celebrít a politikov z Bratislavy, ktorí tam chodievali a netajili sa tým. Tak ako Reichel je označovaný za bosa popradského podsvetia, ja za bosa celého toho okolia považujem Ondreja Žembu. Napokon treba zdôrazniť, že Reichel nemá krvavé ruky. Dopustil sa nejakého ekonomického trestného činu, a ten si odsedel. Kto videl seriál Mafiáni, mohol vidieť jeho výpoveď o Mikulášovi Černákovi a bývalom námestníkovi SIS Jaroslavovi Svěchotovi, ktorý Robertovi Holubovi ponúkal možnosť zavraždiť Mikuláša Černáka s pomocou SIS a policajných orgánov. Výpovede Reichela považujem za relevantné, napokon po svojom účinkovaní v tomto seriáli mal problémy a niekoľko ľudí, ktorí ešte stále majú dlhé prsty, sa snažilo mu ešte aj z väzenia zavariť.

Zdajú sa vám dialógy z videa úprimné, dôveryhodné alebo, naopak, hrané, inscenované?

Z reakcií som zistil, že mnoho ľudí to vníma ako celé zinscenované oboma aktérmi. Keď som si to pozeral aj druhý raz, vôbec to na mňa tak nepôsobilo. Informácie, ktoré vo videu odzneli, sú verifikovateľné a niektoré už aj overené boli. Napríklad tie okolo sporu o pozemok zubára z Popradu a ďalších pozemkov z Veľkého Slavkova. Toto na mňa pôsobí hodnoverne. Niekto sa bude brániť, Kiska sa rozhodol podať trestné oznámenie, tak nech sa overia informácie, ktoré sa tam objavili. To znamená krivé svedectvo na súde v jeho prospech, čo mu, myslím, nebude veľmi príjemné, lebo tam ešte môže dôjsť k nejakým posunom v jeho neprospech.

Sú dva týždne do volieb. Ako môžeme vnímať samotné zverejnenie videa? Exprezident Kiska tvrdí, že za tým je Smer. Nie je to príliš odvážne obvinenie?

Z jeho pohľadu je to úplne logické: Veď kto iný? Je predsa známe, že on s predsedom Smeru sú dvaja arcirivali už od minulých prezidentských volieb. To napätie medzi nimi odvtedy bolo a sprevádzalo ich po celý čas. Obviňovali jeden druhého z kadečoho. Z jeho pohľadu je preto za tým Smer. Áno, môže to tam byť, ale aj nemusí. Mohlo to vyjsť aj z inej dielne, ktorá si povedala, že má chuť ešte Kiskovi pred voľbami uškodiť. Ja si však nemyslím, že mu to uškodí.