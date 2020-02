Vietor si berie kratučké voľno

VIDEO: Aj Slovensko má „polárny expres“. Pozrite si nádhernú snehovú idylku z pomedzia Oravy a Kysúc.

V pondelok bolo pred príchodom poveternostného frontu rekordne teplo. V Hurbanove namerali 15,6 stupňa, a tak padol rekord maximálnej dennej teploty pre 10. február, ktorý platil od roku 1925. Vtedy mali v Hurbanove 15,1 stupňa. Potom sa Slovenskom začali preháňať silné vetry.

„Počasie je turbulentné, podiel na tom majú tlakové níže, ktoré sa vytvárajú v severnej časti Atlantického oceána. Sú výrazné, v ich strede tlak klesá do úrovne 950 hektopascalov,“ vysvetľuje klimatológ Pavel Faško zo Slovenského hydrometeorolo­gického ústavu v Bratislave.

Dodáva, že podľa modelov by počas víkendu mohol tlak klesnúť až na hodnotu 930, 925 hektopascalov. „Komplex nízkeho tlaku vzduchu spôsobuje, že do strednej Európy prúdi teplý vzduch, ktorý striedajú studené fronty, a preto fúka vietor, klesá hranica sneženia, vyskytujú sa búrky s intenzívnymi zrážkami a blýskaním,“ hovorí Faško.

Pozrite si, ako bude vyzerať víkendové počasie a výhľad na ďalšie dni s meteorológom Danielom Cibulom.

Počas tohto týždňa najsilnejšie fúkalo na Lomnickom štíte, kde v pondelok 10. februára dosiahla rýchlosť vetra v nárazoch 162, na Gerlachu 158 km/h. V Poprade to bolo 97, v Gánovciach 119, v Lieseku na severnej Orave 104 km/h. Silu mal aj vietor v južnej polovici krajiny – v Bratislave na Kolibe a Nitre namerali v nárazoch 90, v Hurbanove 97 km/h. V Dudinciach, ktoré sú považované za pokojné, mal v utorok 11. februára vietor rýchlosť 94 km/h.

Klimatológ upozorňuje, že silný vietor fúkal od noci z nedele na pondelok a cítiť ho bolo ešte aj vo štvrtok a v piatok. Vo vysokohorských polohách poriadne nasnežilo, na najvyšších meteostaniciach majú meter a pol snehu: vo štvrtok ráno na Lomnickom štíte 183, v Štrbskom Plese 93 cm. V Oravskej Lesnej hlásili vyše 30, Telgárte 25, v Lome nad Rimavicou 24, Poprade 8, Gánovciach 3, Lieseku 5 a Podolínci 6, v Banskej Štiavnici 2 a v Banskej Bystrici 1 cm snehu. „Treba si užiť prírodný sneh, dlho totiž nevydrží,“ upozorňuje Faško.

Sobota totiž bude pokojná, dokonca môže svietiť slnko a na najteplejších miestach teplomer ukáže aj vyše desať stupňov. „Cez víkend sa vietor, ktorý dosiaľ fúkal od západu, otočí a začne fúkať od juhovýchodu až juhu. Na veterne exponovaných miestach môže dosiahnuť rýchlosť 50 až 60 km/h. V utorok by mal zasa nad naše územie postúpiť front a vietor sa otočí na západný až severozápadný,“ pokračuje klimatológ. Keď sa bude meniť smer vetra, oteplí sa na niektorých miestach aj na vyše desať stupňov. Keď vietor zmení smer, zosilnie.

Veterná bude zrejme celá pracovná časť budúceho týždňa. Klimatológ hovorí, že vietor by mohol zoslabnúť na budúci víkend. „Dráha, po ktorej sa pohybujú tlakové níže, by mohla byť severnejšia, tak by sa od nás dostali ďalej. Viac by sa u nás mohla presadzovať tlaková výš, a to dáva predpoklady, že vietor by nemusel byť taký silný,“ dodáva s tým, že v druhej časti budúceho týždňa by sa počasie mohlo konečne aj ustáliť.