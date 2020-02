MO SR: Slovensko by stratilo obranyschopnosť a ľudia by prišli o prácu, ak by sme nekúpili stíhacie lietadlá

Stovky ľudí by prišli o prácu, ak by Slovensko nekúpilo stíhacie lietadlá, a navyše by ochrana vzdušného priestoru stála viac ako 50 miliónov eur ročne. Uviedla to v tlačovej správe hovorkyňa Ministerstva obrany (MO) SR Danka Capáková.