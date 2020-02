Súd stopol Blahove statusy o Esete, má ich zmazať

Zároveň nesmie o tejto spoločnosti zverejňovať ďalšie informácie. „Ak by žalovaný v predvolebnej kampani naďalej šíril tvrdenia o tom, že žalobca je zodpovedný za sčítavanie hlasov vo voľbách, a že zo strany žalobcu hrozí volebný podvod – mohol by tým výrazne zasiahnuť do dobrej povesti žalobcu, ale aj zavádzajúco manipulovať voličov s cieľom získať na úkor povesti žalobcu výhodu v politickej súťaži,“ píše sa v uznesení súdu.

Blaha sa vo štvrtok na sociálnej sieti posťažoval, že si ho súd nevypočul. „Súd rozhoduje na základe Civilného sporového poriadku. Vo všeobecnosti platí, že súd vychádza z tvrdení a dôkazov navrhovateľa. Môže rozhodnúť o návrhu na nariadenie neodkladného opatrenia aj bez výsluchu a vyjadrenia strán a bez nariadenia pojednávania,“ vysvetlil Vincent Bujňák z Právnickej fakulty Univerzity Komenského.

.....

Poslanec teda dostane slovo na súde, až keď sa proti uzneseniu odvolá. Ak by poslanec rozhodnutie nerešpektoval, hrozí mu pokuta. „V prípade nerešpektovania prichádza do úvahy postup podľa exekučného poriadku. Exekútor na základe poverenia súdu uloží za každé porušenie alebo nesplnenie tejto povinnosti povinnému pokutu. Výšku pokuty stupňuje až do úhrnnej sumy 30–tisíc eur. Je potrebné zdôrazniť, že zaplatením pokút sa povinný neoslobodzuje od uloženej povinnosti a od zodpovednosti za škodu,“ dodal Bujňák.

Podľa rozhodnutia Okresného súdu Bratislava I Blaha musí odstrániť zo svojho profilu na sociálnej sieti dva statusy a musí sa „zdržať akoukoľvek formou v akomkoľvek znení zverejňovania informácií o tom, že žalobca alebo akýkoľvek z jeho produktov bude dohliadať na voľby do Národnej rady Slovenskej republiky“.

Blaha na medializované informácie o súdnom rozhodnutí počas týždňa reagoval na sociálnej sieti, že žiadnym rozhodnutím súdu nedisponuje a do volieb s veľkou pravdepodobnosťou nebude mať čas ísť na poštu. Svoj status publikoval s titulkom: Toto sa Esetu nebude páčiť. (FB)

