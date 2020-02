K hodnotovým otázkam treba pristupovať konzervatívne, myslí si takmer 60 percent Slovákov

K hodnotovým otázkam treba pristupovať konzervatívne. Myslí si to 58,2 percenta Slovákov, 35,7 percenta je za to, aby sa k takémuto druhu otázok pristupovalo liberálne, 6,1 percenta sa nevedelo vyjadriť. Vyplýva to z prieskumu agentúry Focus, ktorý vypracovala pre televíziu Markíza v dňoch 15. až 22. januára na vzorke 1 013 respondentov.