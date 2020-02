Spory okolo hlohovskej knižnice

Nespokojná je najmä bývalá vedúca knižnice Helena Pekarovičová. Hovorí, že ju najviac mrzia vyradené knihy. „Knižnica mala skvelú tradíciu, približne pred tridsiatimi rokmi začala jedna z kolegýň presadzovať myšlienku, že keď chce mať Hlohovec múdrych a vzdelaných ľudí, musia nájsť učebnice v našej knižnici,“ zdôrazňuje s tým, že do Hlohovca chodili aj študenti z okolia. Vedeli, že v tejto knižnici nájdu aj knihy, ktoré inde nemajú.

Pekarovičová vysvetľuje, že medzi vyradenými knihami by mali byť aj publikácie z oblasti literárnej vedy, zo slovenského jazyka, z histórie. „Mali sme po jednom kuse aj spisy Lenina alebo Marxa, pretože čitateľ by mal u nás nájsť všetko, bez ohľadu na politickú situáciu,“ mieni bývalá vedúca.

Argumentuje, že v roku 2016 mala knižnica 2 466 registro­vaných čitateľov, do dvoch rokov o vyše štyristo menej. V roku 2016 bola návštevnosť 24 819, v roku 2018 to bolo 22 723 čitateľov. Znížil sa aj počet výpožičiek – o vyše štyridsaťtisíc. V čase pred vyradením 24-tisíc kníh v roku 2016 bolo v knižnici 77 329 kníh a v roku 2018 bol stav knižničného fondu 53 441. Za rok 2018 dokúpili 782 kníh, údaje za rok 2019 zatiaľ nie sú verejne prístupné.

Primátor: Otravujú život

„Chápem ľudí, ktorí dlhé roky robili v kultúre, a dnes už nerobia, pretože sa ukázalo, že mali v podstate pohodový život za mestské peniaze, ale kultúre veľa nedali,“ reagoval primátor Hlohovca Miroslav Kollár s tým, že knižnicu ťahalo ku dnu práve minulé vedenie tejto inštitúcie. Podľa neho zamestnanci knižnice dostali šancu korektne odísť. „Nevedia sa s tým zmieriť a dva, tri roky otravujú život ľuďom, ktorí dnes makajú v kultúre násobne viac ako oni,“ hovorí Kollár, ktorý kandiduje do parlamentu za stranu Za ľudí.

Podľa bývalého mestského poslanca Olivera Pestúna však išlo doslova o čistky. „Vedúcej knižnice oznámili, že je nadbytočná. Zmenili organizačnú štruktúru a o prácu prišla aj upratovačka. Ľudia, ktorí v knižnici pracovali dvadsať až tridsať rokov, skončili na ulici. Jedna pracovníčka pred dôchodkovým vekom si dodnes nevie nájsť prácu, to sú ľudské tragédie,“ podotýka Pestún.

Vymenili regály

Vedúca knižnice Nicole Vajgelová priznáva, že v roku 2017 vyradili šesťtisíc kníh, o rok ďalších osemnásťtisíc. Vyratúva, že medzi nimi bola kniha o prehľade lepidiel či o moderných prostriedkoch zo 60. rokov minulého storočia. „Vyradili sme knihy poškodené, zastarané, duplicitné, ktoré sa už vôbec nepožičiavali. Boli to vo veľkom množstve spisy Leninove, Marxa, Engelsa, české knihy. Namiesto nich každý rok dokupujeme nové knihy,“ tvrdí. Upozorňuje, že dnes si študenti potrebné informácie vyhľadajú skôr na internete. Hlohovčania nás však upozornili, že si chodili z vyhodených kníh vyberať do zberného dvora. „Asi tridsať sme si ich doniesli. Boli to staré knihy, ale hodnotná literatúra,“ hovorí Katarína, ktorá si neželá uviesť celé meno.

Podľa vedúcej mestského kultúrneho centra Veroniky Moravčíkovej opravili priestory detskej knižnice, na zem položili farebné podložky a koberce, na okná zavesili závesy. Podľa nej sa vedúcej knižnice podarilo získať 12,5-tisíca eur, ktoré sa aj preinvestovali na obnovu knižnice. Za ne vymenili drevené regály za kovové, ktoré sú podľa nej estetickejšie.