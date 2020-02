Žilinskí kostlivci po Slotovi s čudnými riešeniami

Vlani v júli uzavrela Žilina zmluvu na právne služby a poradenstvo pri vyrovnávaní vzťahov medzi Žilinou a spoločnosťami podnikateľa Georgea Trabelssieho. Tie sa začali v časoch primátorovania Jána Slotu, ktorý mestu velil v rokoch 1990 až 2006. Výsledkom sú, podľa terajšieho vedenia, zmluvy nevýhodné pre mesto. To je ochotné advokátom, ktorí by mali dať všetko do poriadku, zaplatiť až milión eur.