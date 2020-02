Košický primátor si užíva reprefond, dobehli ho účty

Mesto nemá presne vymedzené pravidlá, na čo a v akej miere sa majú využívať peniaze z tohto fondu. Vlani mal takto Polaček k dispozícii 70-tisíc eur. Čo je – podľa slov jedného zo starostov mestskej časti – hodnota dvojizbového bytu.

Reprezentačný fond slúži na pohostenie návštev a delegácií. "Ale aj na menšiu reklamu či na drobné darčeky,“ vysvetľuje Michal Kaliňák zo Združenia miest a obcí Slovenska.

Kauzu odštartoval mestský poslanec Michal Djordjevič, ktorý požiadal o sprístupnenie informácií o využívaní reprezentačného fondu. "Až po dvoch návštevách magistrát sprístupnil približne 80 percent bločkov z reprefondu,“ posťažoval sa. Upozorňuje, že pracovné obedy sa končievali aj po 23. hodine. "Popri pive sa na účtenkách objavoval často aj tvrdý alkohol,“ pokračoval Djordjevič.

Polaček mu však oponuje. "Zverejnil účelovo len to, čo chce. Ku každému bločku je aj zdôvodnenie,“ tvrdí primátor. Podľa neho reprezentačný fond využívajú aj námestníci, sekretariát. "Peniaze z fondu sa využívajú na rôzne veci. Keby sme to mali rozdeliť na drobné, tak ja osobne som z neho použil dve, možno tri stotiny,“ povedal Polaček pre Pravdu.

Primátor si nechal preplatiť bločky aj zo zahraničných pracovných ciest, kde účastníci dostávajú diéty zo zákona. Posedenia oficiálne evidované ako “Pracovné obedy” sa mali často končiť až v noci a popri pive sa na účtenkách objavoval aj tvrdý alkohol. Autor: FB/MICHAL DJORDJEVIČ

Mestské zastupiteľstvo odsúhlasilo na reprezentačné výdavky a dary na rok 2019 sumu 70-tisíc eur. Starosta mestskej časti Pereš Jozef Karabin tvrdí, že za takú sumu sa dá v meste kúpiť dvojizbový byt. Polaček výšku fondu zdôvodňoval titulom Európske hlavné mesto dobrovoľníctva či majstrovstvami sveta v hokeji. V rámci týchto podujatí bolo jeho povinnosťou prijímať delegácie a postarať sa o ne.

Karabin sa však hnevá. "To je cez čiaru. Ako starosta mám v reprefonde sumu 200 eur. Určite ho nemíňam na alkohol,“ podotýka starosta Pereša.

Polaček však preplácanie alkoholu vysvetľuje. Ako príklad uvádza návštevu primátora z Budapešti. "Bolo to v lete, bolo veľmi teplo, tak sme si objednali pivo. A pri pracovnom obede aj prípitok, to je bežná vec,“ zdôvodňuje. Kaliňák v tomto prípade hovorí, že alkohol môže byť na bločku, no jeho požitie musí byť opodstatnené.

Poslanec Djordjevič však vyťahuje ďalší bloček, ktorý bol zaplatený z fondu. "Nechal si preplatiť bločky zo zahraničných pracovných ciest. Kupoval aj čokolády, ovocie, pochutiny, žuvačky, chlebíčky,“ vyratúva.

Ďalší poslanec Zdenko Lipták si myslí, že nakladanie s reprezentačným fondom by mal skontrolovať hlavný kontrolór mesta. "Ak nájde pochybenie, tak by to mal primátor preplatiť,“ hovorí s tým, že najbližšie by sa o výške fondu na tento rok malo hovoriť vo štvrtok na mestskom zastupiteľstve. Teraz sú Košice v rozpočtovom provizóriu, vlani v decembri poslanci odložili hlasovanie o mestskom hospodárení, pretože v tom čase sa schválilo zvýšenie daní a ďalších poplatkov.

Výška reprezentačného fondu v iných mestách na rok 2020 Žilina 15-tisíc eur Trnava 12-tisíc eur Nitra 15-tisíc eur Banská Bystrica 17 500 eur Trenčín 15-tisíc eur Prešov 22-tisíc eur Bratislava údaj nedodala

Košice majú Smernicu o hospodárení s rozpočtovými prostriedkami na reprezentačné a propagačné účely z roku 2017. Týka sa nielen primátora, ale aj pracovníkov kancelárie primátora, námestníkov primátora či riaditeľa magistrátu a ostatných zamestnancov mesta. Určuje, do akej finančnej výšky môže byť hodnota darov.

Pri zahraničnej delegácii môže dar stáť do tristo eur na jednu osobu, pri domácej do 100 eur. Na pohostenie pri oficiálnych návštevách a na ďalšie výdavky spojené s pobytom oficiálnych hostí, občerstvenie účastníkov porád, rokovaní, konferencií a iných pracovných príležitostí nie sú určené horné limity.

Podľa tejto smernice sa za občerstvenie považuje káva, čaj a iné nealkoholické nápoje, prípadne aj alkoholické nápoje a jedlo podľa povahy a dĺžky trvania akcie. Pred úhradou výdavkov na pohostenie a občerstvenie musí byť k faktúre alebo k pokladničnému bločku priložený záznam, ktorý má obsahovať informácie, komu bolo poskytnuté občerstvenie a pohostenie, príležitosť, pri akej bolo občerstvenie a pohostenie podané či čas konania.

Odborník na samosprávu Kaliňák sa pridáva k návrhu poslancov, aby využitie reprezentačného fondu preveril hlavný kontrolór. "Ten je na to, aby sledoval účelnosť, účelovosť, transparentnosť a efektívnosť výdavkov,“ dodal s tým, že poveriť ho kontrolou reprezentačného fondu môže mestské zastupiteľstvo. "Preskúmať môže aj nastavenie vnútorných dokumentov magistrátu s tým, či a do akej miery umožňujú čerpanie reprezentačného fondu a v akom objeme,“ upozorňuje.

Košický hlavný kontrolór Pavol Gallo však pre Pravdu potvrdil, že prešetrovanie začal už z vlastného podnetu. "Mali by sa však presnejšie definovať pravidlá. Zisťovať môžeme, či výdavky boli hospodárne a či mali opodstatnenie,“ uzavrel Gallo.