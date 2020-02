Keď sa dvaja z jednej strany bijú

Kandidujú do parlamentných volieb za rovnakú politickú stranu, no nevedia nájsť spoločnú reč. Starosta obce Gočovo Milan Mlynár bol v minulosti asistentom poslanca za SNS Petra Pamulu. Ich vzťahy sa však naštrbili do takej miery, že Mlynár podal na Pamulu trestné oznámenia.

„Bol som jeho asistentom do minulého roka, no skončili sme spoluprácu,“ hovorí Mlynár s tým, že o niektorých veciach v minulosti nevedel. „Upozorňoval som ho, aby si dal do poriadku dvojgaráž, ktorú nemá skolaudovanú, pretože ho v roku 2017 niekto udal,“ poznamenal Mlynár.

Na Pamulu podal trestné stíhanie za ohováranie. „Krivo ma obvinil, že som mu ukradol desaťtisíc eur,“ vysvetľuje Mlynár. Polícia trestné stíhanie už aj ukončila. „Vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície v Rožňave 31. decembra 2019 po vyhodnotení všetkých dôkazových materiálov vyšetrovanie ukončil,“ skonštatovala košická krajská policajná hovorkyňa Lenka Ivanová.

Druhým Mlynárovým trestným oznámením sa ešte polícia zaoberá. Podľa Ivanovej preverujú "oznámenie o podozrení zo spáchania trestného činu ohrozenia a poškodenia životného prostredia“.

Problémom sú vraj dve Pamulove stavby. Na Palcmanskej Maši vlastní od roku 2010 rekreačnú chatu. Pred šiestimi rokmi zväčšil pôvodnú drevenú terasu. Okrem toho, že mu chýbalo právoplatné stavebné povolenie, stavbou zasiahol aj na pozemok, ktorý patrí Slovenskému vodohospodárskemu podniku.

Pamula pre Pravdu potvrdil, že na Palcmanskej Maši má problém. Tvrdí však, že ho majú aj ďalší chatári. "Chata bola postavená ešte za socializmu, kúpil som ju v roku 2010, až potom sa zistilo, že časť pozemku mi nepatrí. Riešim to, mám podanú žiadosť na Slovenskom vodohospodárskom podniku, aby som to si ho mohol prenajať,“ reagoval Pamula.

Niečo iné však hovoria vodohospodári. „Majiteľ predmetnej stavby nepožiadal majiteľa pozemku o dodatočné povolenie alebo o prenájom pozemku, na ktorý správca neplánuje vydať súhlasné stanovisko,“ upozornil hovorca podniku Marián Bocák.

Ďalší problém sa týka stavby dvojgaráže v meste Dobšiná. Nemá kolaudačné povolenie a tak Pamula už dva razy platil pokutu – pred dvoma rokmi päťdesiat, vlani dvesto eur.

Pamula objasňuje, že rozšíril bežnú garáž. „Vtedy sa zistilo, že časť pozemku, niekoľko štvorcových metrov, patrí Slovenskému pozemkovému fondu. Dali mi ho do prenájmu a povolili realizáciu garáže. Priznávam, že som dostal pokutu za neskolaudovanú stavbu. Teraz mám zo stavebného úradu rozhodnutie, že to mám vysporiadať do augusta tohto roka, čo aj urobím,“ dodal poslanec.

O svojom bývalom asistentovi povedal, že ho prepustil. „Bol mi pätnásť rokov najbližší človek, teraz mi chce pokaziť meno,“ konštatoval s tým, že podnety na políciu sú pomstou. „Počkám, kým všetko prehrmí a možno to budem riešiť aj trestnoprávne. Zatiaľ to nechávam tak,“ doplnil Pamula.

Obaja muži sú na kandidačnej listine SNS, Pamula má 17. a Mlynár 94. miesto.