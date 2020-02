Poslanci dnes budú rokovať o 13. dôchodku, rodinných prídavkoch či o Istanbulskom dohovore

Poslanci Národnej rady SR budú na dnešnej mimoriadnej 58. schôdzi so začiatkom o 13:00 rokovať o zavedení trinásteho dôchodku pre všetkých penzistov, zvýšení rodinných prídavkov o sto percent, zrušení diaľničných známok pre autá do 3,5 tony a o situácii okolo Istanbulského dohovoru. O uvedených zákonoch budú rozhodovať v skrátenom legislatívnom konaní.

VIDEO: Vyjadrenie koalície strán PS-Spolu k mimoriadnej schôdzi parlamentu.

Vláda SR navrhuje NR SR zmeniť uznesenie k Dohovoru Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu (Istanbulský dohovor) a nesúhlas s dokumentom nahradiť súhlasom. Vyplýva to z uznesenia, ktoré vláda prijala v utorok per rollam.

Kabinet v utorok navrhol zmeniť znenie schváleného návrhu na poslednom rokovaní vlády (12. 2.) a v uznesení NR SR nahradiť nesúhlasné stanovisko s dokumentom OSN súhlasom. Rovnako vláda navrhla do uznesenia parlamentu doplniť vetu, že ide o medzinárodnú zmluvu podľa Ústavy SR, ktorá má prednosť pred zákonmi.

Vláda minulý týždeň vyjadrila nesúhlas s Istanbulským dohovorom a navrhla parlamentu urobiť to isté. Stanovisko vlády súviselo s niektorými ustanoveniami dokumentu, týkajúcimi sa definícii rodiny a rodovej agendy. Cieľom bolo prispieť k definitívnemu ukončeniu procesu odmietnutia dohovoru, keďže existujú viaceré právne výklady o správnosti postupu.

Právnici už v pondelok (17. 2.) poukazovali na to, že Ústava SR predpokladá len to, že vláda predkladá do parlamentu medzinárodnú zmluvu na jej schválenie, teda na vyslovenie súhlasu NR SR. „V prípade Istanbulského dohovoru však návrh žiada parlament o vyslovenie nesúhlasu s ním, z čoho vyplývajú praktické problémy,“ uviedol vedúci Katedry ústavného práva Právnickej fakulty Univerzity Komenského (UK) v Bratislave Marián Giba. Vysvetlil, že ak parlament návrh vlády schváli, vysloví nesúhlas. „Návrh vlády tak, ako je formulovaný, teda nedáva parlamentu žiadnu možnosť vysloviť s ratifikáciou súhlas, iba nesúhlas. Navyše, má formu postupu, ktorý ústava nepozná. Obávam sa teda, že akokoľvek sa o ňom parlament uznesie, nebude to mať právnu relevanciu a z tohto pohľadu je v podstate jedno, či sa lehoty pre druhé a tretie čítanie dodržia alebo nie,“ upozornil Giba.

Istanbulský dohovor bol prijatý v Istanbule v roku 2011. Slovensko patrilo medzi prvé krajiny, ktorého zástupcovia ho vtedy podpísali a malo ho pôvodne ratifikovať ešte v roku 2013. Poslanci Národnej rady SR v novembri minulého roku schválili uznesenie namierené proti tomuto dohovoru.

VIDEO: Vyjadrenie strany Za ľudí k mimoriadnej schôdzi parlamentu.

Počas schôdze sa budú členovia pléna vyjadrovať aj k návrhu novely zákona o sociálnom poistení, ktorej cieľom je, aby bol od decembra tohto roka zavedený trinásty dôchodok pre všetkých penzistov. Ten nahradí doterajší vianočný príspevok, ktorý Sociálna poisťovňa vlani vyplácala len tým penzistom, ktorých dôchodok alebo úhrn dôchodkov dosahoval najviac 658,50 eura. Kým suma vianočného príspevku klesala s rastúcou výškou dôchodku, trinásty dôchodok bude Sociálna poisťovňa vyplácať v rovnakej výške. Všetci starobní dôchodcovia by mali dostávať trinásty dôchodok v sume 460 eur, čo je priemerná suma starobnej penzie. Poberatelia ostatných druhov dôchodkov by mali dostávať vždy v decembri trinásty dôchodok vo výške, ktorá zodpovedá priemernej sume daného druhu dôchodku. Výdavky na vyplácanie trinástych dôchodkov majú v tomto roku dosiahnuť 589 miliónov eur ročne. Po odpočítaní 147 miliónov eur, ktoré sa usporia na zrušených vianočných príspevkoch, tak čisté výdavky na trináste penzie predstavujú 442 miliónov eur.

Poslanci majú rokovať aj o návrhu novely zákona o prídavku na dieťa, podľa ktorého sa mesačný prídavok na dieťa od začiatku budúceho roka zvýši z 24,95 eura na 50 eur. Aj týmto návrhom by sa mal parlament zaoberať v skrátenom legislatívnom konaní. Zvýšenie prídavkov na deti si v budúcom roku vyžiada 300 miliónov eur, v roku 2022 to má byť 333 miliónov eur a v roku 2023 už 341 miliónov eur.

Cieľom vládneho návrhu zákona, ktorým sa zrušuje zákon o diaľničnej známke, je zrušiť povinnosť úhrady diaľničnej známky za užívanie vymedzených úsekov ciest z dôvodu nedostavanej diaľničnej siete a zvýšenie disponibilného príjmu obyvateľstva. Účinnosť návrhu zákona je od 1. januára 2021.

Zámer zvolať mimoriadnu schôdzu k daným zákonom oznámil na tlačovej konferencii 11. februára predseda vlády Peter Pellegrini. Podmienkou predsedu Národnej rady SR a Slovenskej národnej strany Andreja Danka na zvolanie schôdze bolo to, aby vláda predložila do parlamentu aj Istanbulský dohovor a zrušenie diaľničných známok. Predseda tretej vládnej strany Most-Híd Béla Bugár v reakcii uviedol, že strana nepodporí program takejto schôdze. Naopak, istú podporu majú od strany Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko. Zámer Smeru zvolať mimoriadnu schôdzu kritizovali viacerí opoziční politici. Politológ Grigorij Mesežnikov to označil za populistický ťah a zúfalý pokus Smeru osloviť voličov.