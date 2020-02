Poslanci z PS/Spolu zostávajú za rečníckym pultom v parlamente do rána

VIDEO: Otvorenie schôdze NR SR a jej blokovanie niektorými poslancami.

Predseda parlamentu Andrej Danko zo Slovenskej národnej strany (SNS) musel dnes schôdzu snemovne prerušiť dozajtra rána po tom, čo poslanci z koalície PS/Spolu obsadili rečnícky pult.

„Nebojíme sa pána Danka a ani jeho vyhrážok. Môže nám zobrať platy, ale myslím si, že každému je jasné, že to nerobíme kvôli platom,“ povedal Beblavý. Poďakoval poslancom opozície, ktorí sa protestujúcich zastali a podľa Beblavého im sľúbili pomoc v prípade inzultácie.

Za otvorenie a program mimoriadnej schôdze parlamentu hlasovali poslanci Smeru, SNS, strany Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko a časť nezaradených poslancov. „Vzhľadom na to, že ide o obrovskú sumu a snahu o atentát na naše spoločné hospodárenie a život po voľbách, pristúpili sme k mimoriadnemu, aj keď mierumilovnému, protestu. Zablokovali sme obštrukciou rokovanie parlamentu,“ poznamenal Beblavý.

Odídenci zo SaS obhajujú podporu schôdze povinnosťou poslancov pracovať

Poslanci Národnej rady (NR) SR musia chodiť do práce až do skončenia ich mandátu, teda do parlamentných volieb. V reakcii na podporu otvorenia mimoriadnej schôdze pléna to vyhlásila poslankyňa Natália Blahová (nezaradená). Spolu s kolegami, ktorí sú súčasťou neparlamentnej Demokratickej strany, sa v rokovacej sále pléna prezentovali, čím podporili jej otvorenie.

Otvorenie schôdze podporili okrem Blahovej aj poslanci Vladimír Sloboda, Miroslav Ivan, Jozef Rajtár, Radoslav Pavelka, Ľubomír Galko, Renáta Kaščáková. Všetci pred časom odišli z opozičnej SaS.

Podľa slov Ivana sa ich seniori pýtajú, kedy budú mať viac peňazí. „My sa máme tváriť, že sme neprítomní?“ pýtal sa pred novinármi.

Galko tiež pripomenul, že v tejto súvislosti neexistovala žiadna dohoda celej opozície a o spoločnom postupe nerokovali. Na otázku, či podporia v hlasovaní návrhy zákonov, Galko neodpovedal. Podotkol len, že v stredu (19. 2.) predstavia svoje riešenia. V stredu ráno má mimoriadna schôdza pokračovať. „Prídeme na schôdzu bez ohľadu na to, či to bude jeden deň pred voľbami či jeden deň po voľbách,“ dodal Galko.

VIDEO: Členovia DS o tom, prečo pomohli otvoriť schôdzu.

Nespokojná opozícia aj koalícia

Kroku poslancov z DS nerozumejú viacerí predstavitelia. Podpora schôdze od nezaradených poslancov okolo Galka ho podľa vlastných slov Beblavého prekvapila. „Nikdy by mi to nenapadlo, viac k tomu neviem povedať, lebo nerozumiem ich dôvodom,“ podotkol s tým, že je to pre neho nepochopiteľné.

Podobne bývalých členov SaS vníma aj poslanec Martin Klus (SaS). „Evidentne im nezáleží na tom, aký bude osud 800 miliónov eur,“ poznamenal. Prerušením schôdze sa podľa neho niečo vyrieši. „Pokiaľ viem, kolegovia sú pripravení blokovať rokovaciu sálu aj zajtra, prípadne až do volieb. Trvajú na tom, že o legálnosti schôdze musí rozhodnúť súd,“ vysvetlil.

„Táto schôdza je pre nás sklamaním,“ skonštatoval Eduard Heger (OĽaNO) s tým, že je to populistický krok a panika Smeru a SNS z padajúcich preferencií. Pripomenul tvrdenia koalície pri predchádzajúcich schôdzach, keď presunuli z programu niekoľko aj opozičných návrhov a argumentovali i relatívne krátkym časom pred voľbami.

Heger zdôraznil, že keďže sa schôdzu otvoriť podarilo, OĽaNO je pripravené o návrhoch v pléne diskutovať. Obštrukcie Beblavého komentoval tým, že každý si volí spôsob, akým chce prezentovať svoju politiku. Dodal, že otvorenie schôdze aj hlasmi odídencov z SaS hnutie OĽaNO zamrzelo.

Podpredseda parlamentu a predseda vládneho Mosta-Híd Béla Bugár označil otvorenie schôdze za frašku. Bugár ďalej potvrdil, že strana Most-Híd sa na ďalšom rokovaní pléna nebude zúčastňovať. „Nebol som s Andrejom Dankom, takže neviem, ako sa bude ďalej schôdza vyvíjať. A po pravde, vôbec ma to nezaujíma, lebo ja sa na takejto fraške nechcem zúčastniť," uviedol predseda Mostu-Híd. Dodal, že keby bol na mieste predsedu parlamentu, tak by na rozdiel od Danka neodročoval rokovanie na nasledujúci deň. „Myslím si, že spomínaní poslanci budú ráno robiť to isté a takto sa to môže naťahovať až do volieb. Dokonca som počul, že takto pokračovať sú odhodlaní aj niektorí poslanci vládnej koalície," priblížil Bugár.

Hrnko tvrdí, že táto schôdza bola jasne vyprovokovaná prezidentkou Zuzanou Čaputovou, „keďže odmietla rešpektovať dvojnásobné uznesenie NR SR k Istanbulskému dohovoru".

K aktuálnej situácii sa o 17:00 vyjadrí aj premiér Peter Pellegrini (Smer).

Za ľudí: Smer a SNS sa v parlamente uchýlili k spolupráci s extrémistami

Hrozba pre Slovensko sa ukazuje v plnom svetle – fašisti, Smer a Slovenská národná strana (SNS). Presne toto nám hrozí po voľbách a teraz sme to videli v priamom prenose, reagoval predseda strany Za ľudí Andrej Kiska. „Všetci tí, ktorí hovorili, že treba vrátiť našu krajinu späť ľuďom, musia byť po tom, čo dnes videli, zhrození. Je to výstražný prst pred voľbami,“ povedal Kiska.

Poslankyňa Veronika Remišová (Za ľudí) pripomenula, že Smer a SNS dookola opakovali, že nikdy nepôjdu s fašistami. „Keď im však tečie do topánok, tak sa neváhajú uchýliť ku spolupráci s extrémistami. Vidíme, že vzniká koalícia, ktorá by Slovensko ničila ešte viac ako koalícia, ktorú sme tu mali,“ dodala.

Nebyť hlasovania nezaradených poslancov okolo Ľubomíra Galka, ktorí pred časom odišli zo strany Sloboda a solidarita (SaS), schôdzu by sa nepodarilo otvoriť a ani odsúhlasiť jej program. Kiska označil hlasovanie týchto poslancov za obrovské prekvapenie a sklamanie. „Je vidieť, že je blízko k voľbám a ku populistickým metódam sa uchyľujú aj niektoré iné strany,“ poznamenal líder strany Za ľudí.

Mimoriadna 58. schôdza Národnej rady SR je prerušená dozajtra do 9:00. Dôvodom sú práve šiesti poslanci z koalície PS/Spolu Miroslav Beblavý, Jozef Mihál, Martin Poliačik, Alan Suchánek, Simona Petrík a Viera Dubáčová, ktorí ani po opakovaných výzvach Danka neopustili rečnícky pult.