Kocúrkovo okolo Istanbulského dohovoru

VIDEO: Premiér Pellegrini o tom, prečo vláda zmenila uznesenie k Istanbulskému dohovoru.

Vláda navrhla parlamentu zmeniť uznesenie k Dohovoru Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu (Istanbulský dohovor) a nesúhlas s dokumentom nahradiť súhlasom. Vyplýva to z uznesenia, ktoré vláda prijala v utorok per rollam, teda písomným hlasovaním formou obežníka. „Vláda názor na Istanbulský dohovor nemení a naďalej s ním nesúhlasí. Po dohode s Národnou radou SR (NR SR) a v zmysle návrhu prezidentky išlo len o formálne upravenie uznesenia, aby nevznikli pochybnosti pri hlasovaní. Vláda teda zmenila len návrh uznesenia NR SR,“ vysvetlil tlačový odbor Úradu vlády.

Dohovor zároveň už nebude parlamentu predkladať minister spravodlivosti Gábor Gál (Most-Híd), vláda tým poverila podpredsedníčku vlády a ministerku pôdohospodárstva Gabrielu Matečnú (SNS). Jej náhradníkmi sa stali minister obrany Peter Gajdoš (SNS) alebo ministerka školstva Martina Lubyová (SNS).

K zmene podľa predsedníčky občianskeho združenia Možnosť voľby Adriany Mesochoritisovej došlo na základe upozornení odbornej verejnosti, že pôvodné uznesenie bolo zlé a absurdné. Vláda nemôže parlamentu predložiť medzinárodnú zmluvu s tým, že ju požiada o vyslovenie nesúhlasu.

„Z našich zákonov pri medzinárodných záväzkoch alebo zmluvách žiadame parlament o vyjadrenie súhlasu, legislatíva neumožňuje žiadať o vyslovenie nesúhlasu,“ skonštatovala Mesochoritisová. Uznesenie v pôvodnom znení, teda s nesúhlasom, by bolo nevykonateľné a protiprávne. „Nekoná sa žiadna radosť, ani že by politici zmenili názor, oni len chcú dosiahnuť, aby to bolo právne čisté a Národná rada mohla dokument odmietnuť,“ dodala.

Presun zodpovednosti na stranu SNS považuje za politickú záležitosť. „Minister Gál by sa pod takúto vec nepodpísal, práve preto, že je odborník. Myslím si, že to zašlo tak ďaleko, že nijaký súdny človek sa nemôže pod také niečo podpisovať,“ uzavrela Mesochoritisová.