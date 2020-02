Čaputová: Novinári a aktivisti ukázali po vražde Kuciaka statočnosť

Novinári aj občianski aktivisti ukázali po vražde Jána Kuciaka a jeho partnerky Martiny Kušnírovej profesionálnu a ľudskú statočnosť. Pri príležitosti dnešného prijatia investigatívnych novinárov a iniciatívy Za slušné Slovensko to uviedla prezidentka SR Zuzana Čaputová.

V piatok si Slovensko pripomenie dva roky odkedy Kuciaka a jeho snúbenicu zastrelili v ich dome v obci Veľká Mača v okrese Galanta.

„Investigatívni novinári prevzali a pokračovali v odkrývaní káuz, ktoré Jána Kuciaka stáli život. Rešpekt k pravde je esenciou právneho štátu a žiadna civilizovaná a demokratická spoločnosť nemôže existovať bez toho, aby v nej pôsobili ľudia, ktorých profesionálnou povinnosťou je pravdu hľadať, nachádzať a tlmočiť ju spoluobčanom. Pravdu musia hľadať vedci a akademické inštitúcie, lebo bez poznania reality – či už prírodnej, alebo spoločenskej – nie je možný ďalší pokrok," zdôraznila prezidentka.

Pravdu musia podľa hlavy štátu hľadať orgány justície, lebo bez jej zistenia a zohľadnenia nie je možné uplatňovať spravodlivosť. Pravdu o tom, čo sa v spoločnosti deje, ale aj pravdu, že sa v nej objavili vážne poruchy, by mali zase podľa Čaputovej hľadať a zverejňovať novinári. „Najlepší z nich to robia. Robil to aj Ján Kuciak," povedala.

Za dva roky od vraždy Jána Kuciaka si Slovensko podľa prezidentky prešlo dlhú cestu. „Zmenili sa ministri, pomaly sa menia inštitúcie a mení sa aj celá naša spoločnosť. Hoci stále máme množstvo oprávnených dôvodov na nespokojnosť, treba povedať, že ako spoločnosť sme dnes bližšie k pravde. A to nie je málo. Poznať a priznať si pravdu je totiž základným predpokladom k riešeniam, ktoré nás už môžu posúvať ďalej," vyhlásila Čaputová.

Prezidentka tiež zdôraznila význam toho, že sa po vražde našli ľudia, ktorí sa postavili za pravdu na uliciach. „Pred dvomi rokmi sa za ňu postavili mladí ľudia a svojej iniciatíve dali meno Za slušné Slovensko. Množstvo ďalších z nás motivovali zaujímať sa o veci verejné alebo sa uchádzať o dôveru v politike. Sama som jedna z nich," povedala Čaputová.

Pripomenula, že ľudia vtedy žiadali dôkladné a nezávislé vyšetrenie vrážd Jána a Martiny a táto požiadavka bude zrejme splnená. „Žiadali sme tiež, aby Slovensko malo politickú reprezentáciu, ktorej súčasťou nebudú ľudia, u ktorých existujú podozrenia z korupcie a prepojenia na organizovaný zločin. Akú vládu mať budeme, môže rozhodnúť iba suverén, ktorým sú všetci oprávnení voliči Slovenskej republiky. Novinárom a občianskym aktivistom slúži ku cti, že spravili všetko, čo mohli, aby rozhodnutie suveréna viedlo k tomu, že Slovensko bude štátom, akým podľa ústavy má byť," dodala prezidentka.

Z vraždy Jáana Kuciaka a jeho snúbenice sú obžalovaní Marian Kočner, Alena Zsuzsová, Tomáš Szabó a Miroslav Marček. Kočner si mal podľa prokuratúry objednať Kuciakovu vraždu z pomsty za články o jeho ekonomickej trestnej činnosti.