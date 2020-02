Dva roky od vraždy: spoločnosť sa zmenila

Novinára a jeho snúbenicu zavraždili 21. februára 2018 pištoľou Luger kalibru 9 milimetrov v ich rodinnom dome vo Veľkej Mači. Martinu jednou strelou do hlavy, Jána dvomi do srdca. Verejnosť sa o ich smrti dozvedela až o päť dní neskôr. Občianske protesty donútili odísť z postu premiéra Roberta Fica a ministra vnútra Roberta Kaliňáka (obaja Smer). Políciu musel opustiť aj policajný prezident Tibor Gašpar, riaditeľ Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) Peter Hraško a šéf protikorupčnej jednotky NAKA Róbert Krajmer.

Sociologička zo Slovenskej akadémie vied Zuzana Kusá hovorí, že rôzne časti spoločnosti sa po vražde prebudili, viac sa začali verejne domáhať svojich práv a realizácie svojich predstáv o spravodlivosti. „Spoločnosť sa zmobilizovala. Časť sa angažuje smerom k väčšej transparentnosti spravovania verejných vecí, väčšej kontrolovateľnosti tých, čo sú pri moci," hovorí sociologička.

Kočnerov trezor

Po domových prehliadkach u Mariana Kočnera, otvorení jeho trezoru, najmä však po získaní telefónu, sa z policajných spisov začalo valiť neskutočné množstvo kompromitujúceho materiálu na najvyšších predstaviteľov štátnej správy a politiky. Objavil sa zvukový záznam SIS akcie Gorila, spoločnosť si mohla pozrieť video zachytávajúce bývalého generálneho prokurátora Dobroslava Trnku, ako poslušne pracuje pre Kočnera, ktorý sa k nemu správal ako k handre. Videli sme bývalého ministra financií Jána Počiatka, ako pred Trnkom chváli niekdajšieho šéfa SNS Jána Slotu a jeho schopnosti obohacovať sa na úkor štátu.

Kočner neúnavne komunikoval s množstvom ľudí, ktorí mu mohli byť v jeho „podnikaní“ nápomocní. Desiatky tisíc správ s politikmi, prokurátormi, so sudcami, s advokátmi a ďalšími ukazujú, ako lacno sa niekedy dala na Slovensku kúpiť spravodlivosť.

„Hoci sme mnohí tušili, čo všetko, aj to nevidené, sa v našej spoločnosti deje, čo všetko stálo za vetou „skutok sa nestal“, informácie, ktoré sa dostávajú na povrch, ďaleko prekročili rámec našej predstavivosti. Až pri ich čítaní si naplno uvedomujeme, čomu a komu všetkému musel pri svojej práci čeliť Ján Kuciak,“ pripomenula prezidentka Zuzana Čaputová.

Za tieto dva roky Slovensko podľa nej prešlo dlhú cestu. „Zmenili sa ministri, pomaly sa menia inštitúcie a mení sa aj celá naša spoločnosť. Hoci stále máme množstvo oprávnených dôvodov na nespokojnosť, treba povedať, že ako spoločnosť sme dnes bližšie k pravde. A to nie je málo. Poznať a priznať si pravdu je totiž základným predpokladom k riešeniam, ktoré nás už môžu posúvať ďalej,“ zdôraznila hlava štátu.

Marčekovo priznanie

„Zo začiatku som neveril, že sa to vôbec niekedy vyšetrí. Zvlášť, keď sa narobilo toľko chýb pri prvotných úkonoch. Keď sme sa asi po dvoch mesiacoch od vraždy prvýkrát stretli s vyšetrovacím tímom, veľmi sme mu neverili. Išlo o mladých ľudí a pomyslel som si, že asi zámerne nasadili neskúsených. Som preto rád, že nás prekvapili. Možno bolo nakoniec dobre, že sú to mladí a ešte neskorumpovaní profesionáli,“ povedal v polovici januára pred prvým súdnym pojednávaním Jánov otec Jozef Kuciak pre Pravdu.

Štyroch podozrivých vyšetrovateľ 28. septembra 2018 obvinil z obzvlášť závažného zločinu úkladnej vraždy a nedovoleného ozbrojovania a ďalších trestných činov. V marci 2019 sa medzi obvinených zaradil aj podnikateľ Marian Kočner, na jeseň nasledovala obžaloba a v pondelok 13. januára 2020 sudkyňa Ružena Sabová otvorila na Špecializovanom trestnom súde v Pezinku prvé hlavné pojednávanie.

Ešte na konci roka 2019 sa pred súd samostatne postavil sprostredkovateľ vraždy Zoltán Andruskó. Za priznanie viny a významnú pomoc pri vyšetrovaní s ním prokurátor uzatvoril dohodu o vine a treste, ktorú súd schválil a Andruskó dostal 15-ročný trest.

V polovici januára sa pred súd postavili zvyšní štyria obžalovaní. Miroslav Marček sa priznal, že mladý pár zastrelil na Andruskóov pokyn práve on. „Je mi to ľúto, no neviem to nijak odčiniť. Je mi to ľúto,“ začal Marček s tým, že priznať sa rozhodol na základe bolesti, ktorú videl v médiách, čo spôsobila táto vražda. „Zadanie vraždy pána Kuciaka bolo koncom roka 2017 a zadal ju Zoltán Andruskó môjmu bratrancovi Tomášovi Szabóovi. Ten to potom posunul mne,“ začal svoju výpoveď Marček, ktorý postupne odhalil aj ďalšie detaily prípravy a vykonania vraždy.

„Mali sme ho uniesť a potom zavraždiť. Malo to byť tak, že telo sa nemalo nikdy nájsť,“ priznal pred súdom Marček. „Povedal (Andruskó, pozn. red.) len toľko, že píše veci, ktoré nemá. Nevedeli sme, kto je objednávateľ. Nevedeli sme, že to je jeho meno, mysleli sme, že Kuciak je jeho prezývka, tak nám bolo povedané,“ priblížil Marček.

Keďže Marček na hlavnom pojednávaní uznal vinu vo všetkých bodoch obžaloby, jeho prípad súd oddelil na samostatné konanie, ktoré sa začne 17. marca. Zvyšní traja obžalovaní Tomáš Szabó, Alena Zsuzsová a objednávateľ Marian Kočner naďalej tvrdia, že sú nevinní.

Bývalý spolupracovník

Kľúčovým svedkom obžaloby je bývalý novinár a šéf kontrarozviedky Peter Tóth. Bol to práve dlhoročný Kočnerov blízky spolupracovník, ktorý odovzdal polícii podnikateľove telefóny. Tóth priznal, že v polovici septembra 2018, krátko po zadržaní štvorice zo Žitného ostrova, kontaktoval šéfa NAKA Branislava Zuriana a povedal mu, že disponuje dokumentmi, mobilnými telefónmi a rôznymi skrytými vecami Mariana Kočnera.

Tóth pred súdom priznal, že po Kočnerovom zadržaní v júni 2018 sa ozval jeho dcére Karolíne s tým, že by bolo dobré „poupratovať v byte“. Údajne nechcel, aby sa citlivé veci dostali na verejnosť, tak si bol všetko zobrať do bytu Kočnera, ktorý mu odomkla upratovačka. Počas Kočnerovho krátkeho pobytu na slobode si tieto veci vyžiadal späť, opäť ich však Tóthovi doniesla Kočnerova rodina, keď ho napokon vzal Najvyšší súd do väzby, z ktorej už dodnes nevyšiel.

V jednom z odovzdaných telefónov mal Kočner nainštalovanú aj špeciálnu aplikáciu šifrujúcu komunikáciu, dnes dobre známu Threemu. Stala sa bohatým zdrojom dôkazov o činnosti Mariana Kočnera. Táto komunikácia obsahuje desaťtisíce často vulgárnych správ, ktoré si Kočner vymenil s vplyvnými ľuďmi. Pochádzajú z obdobia medzi septembrom 2017 a májom 2018. V jeho kontaktoch bol syn vplyvného nitrianskeho podnikateľa Norbert Bödör (pod menom „N“), Tóth (pod menom „Peter Agent Woland“), Kočnerov bývalý spoločník Štefan Ágh, Pavol Rusko, Kočnerov právnik Andrej Šabík (pod menom „??“), spoluobžalovaná Alena Zsuzsová (pod menom „Dušan Kemény“).

Šikovný podnikateľ

Okrem svojich blízkych známych ale cez aplikáciu komunikoval aj s predstaviteľmi štátu, najmä so sudcami, ktorým polícia v tejto súvislosti na konci augusta odobrala mobilné telefóny. Okrem bývalej štátnej tajomníčky Smeru na ministerstve spravodlivosti Moniky Jankovskej si písal aj s jej sestrou Andreou Haitovou z bratislavského krajského súdu, s bývalým predsedom Okresného súdu Bratislava III Davidom Lindtnerom, Vladimírom Sklenkom z Okresného súdu Bratislava I či s prokurátorom Bystríkom Palovičom. V tejto súvislosti polícia vedie aj trestné stíhanie vo veci zločinu prijímania úplatku a prečinu zneužívania právomoci verejného činiteľa v jednočinnom súbehu so zločinom zasahovania do nezávislosti súdu a prečinom podplácania. Väčšina z nich v súčasnosti čelí disciplinárnemu stíhaniu alebo im bol prerušený výkon funkcie.

Komunikácia s Kočnerom okrem sudcov pripravila o funkcie aj ďalších dôležitých predstaviteľov štátnej správy. Funkciu prvého námestníka Generálnej prokuratúry opustil Peter Šufliarsky, ako zástupca riaditeľa Justičnej akadémie skončil Ladislav Tichý. V médiách musela skončiť novinárka Martina Ruttkayová, ktorá Kočnerovi pomáhala ovplyvňovať verejnú mienku v jeho prospech. Z pozície podpredsedu parlamentu sa zas porúčal Martin Glváč, ktorý zas Kočnerovi sprostredkúval kontakty na ďalších vplyvných ľudí.

Aj ľudia, ktorí mohli byť zdržanliví voči podnikateľovi, mali problém odolať jeho volavke Alene Zsuzsovej. Spolu s Kočnerom mali údajne zoznam až štyroch desiatok politikov, ktorých Zsuzsová kontaktovala na sociálnych sieťach a snažila sa ich zviesť, resp. získať od nich kompromitujúce správy. Zverejnené boli jej správy s Martinom Glváčom, jej telefonát s predsedom parlamentu Andrejom Dankom si verejnosť dokonca mohla aj vypočuť. Zverejnená bola aj obsiahla komunikácia Zsuzsovej s exministrom Danielom Lipšicom. Pre intímnu komunikáciu so Zsuzsovou prišiel o funkciu aj druhý námestník Generálnej prokuratúry René Vanek.

Spoločnosť sa prebudila

Sociologička Kusá hovorí, že zmena spoločnosti neprichádzala len z protestujúcich námestí. "Aj rôzne profesionálne skupiny, čo sa týka súdnictva, sa snažia o tú vnútornú očistu. Tú snahu je vidieť,“ hodnotí Kusá udalosti, ktoré odštartovala vražda dvoch mladých ľudí. Upozorňuje, že zároveň sú týmto protestným duchom spoločnosti posmelené aj také skupiny, ktorým nejde o demokraciu pre všetkých, o väčšie práva, o dôstojnosť všetkých skupín, ale cítia sa oprávnení tým protestným duchom presadzovať aj veľmi rigidné predstavy o tom, čo je správne a spravodlivé.

Udalosti okolo vraždy budú mať podľa sociologičky vplyv aj na nadchádzajúce parlamentné voľby. „Nie som si síce istá, či sa to prejaví aj na volebnej účasti, či sa podarilo prebudiť tých, ktorí roky nechodia voliť, alebo tých čo to vzdali a neveria, že vysoká politika nejako zasiahne ich každodenný život. To nevolenie v našej spoločnosti súvisí aj s nevierou, že výmena elít môže zlepšiť životné podmienky obyčajného človeka. Ale zdá sa, že niekoľko politických subjektov, ktoré nie sú také okrajové, mierilo práve aj na túto kategóriu a ich nevieru a snažilo sa prezentovať seba, akože zastupujú toho obyčajného človeka. Práve tým, že neboli zašpinené doterajším mocenskými záujmami alebo zneužívaním verejnej moci v prospech nejakých úzkych ekonomických záujmov,“ dodala Kusá.