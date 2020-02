Martinko bojoval o život, dnes ani chvíľku neposedí

VIDEO: Martinko sa vrátil medzi svojich blízkych.

Práve vo štvrtok sa totiž vrátil po troch mesiacoch strávených v nemocnici a na liečení v Kováčovej domov, do Čierneho Balogu. Teraz už neposedný Martinko stále pobehoval, nezastavil sa ani na chvíľu. Raz objímal strýka Tomáša, potom starkú Janku a neskôr jej partnera Juraja.

„To je dobrý znak, že z chlapov, napriek strašnej skúsenosti, strach nemá,“ hovorí pani Janka. Medzi jeho milovanými nechýbala ani chlapčekova babka, teda Jankina mama, s ktorou sa vybral na cintorín zapáliť sviečku. Keď sa vrátili, nevedel odtrhnúť oči od klietky s andulkami. Potom sa pustil do obeda. „Je to jedák, dnes už spapal veľký tanier guláša,“ smiala sa šťastne jeho starká.

Hovorí, že keď sa blížili k Balogu, chlapček hneď vedel, kde sú. "Keď zbadal kostol, presne vedel, kam máme odbočiť, keďže bývame neďaleko. Najviac sa tešil zo snehu, lebo v Kováčovej žiadny nie je,“ povedala. Všetkých príbuzných bez problémov spoznal, no na vlastnú mamu sa vraj Martinko nepýta. „V Kováčovej za ním dvakrát prišla, trošku sa pohrali. Sám ju ale nespomína. Ja pred ním tiež o nej nehovorím, odporučila mi to lekárka. Vraj by ho spomienky spojené s ňou trápili,“ objasnila.

Martinko skončil vlani koncom novembra v banskobystrickej nemocnici, keď ho surovo dokopal jeho otec Marek K. (30). Hrozná scéna sa odohrala v domčeku pri železničnej trati v Hronci, kde agresívny muž vychovával so svojou manželkou Monikou aj ďalšie tri deti. Tých sa vraj ale nikdy nedotkol. Muža obvinili zo zločinu ublíženia na zdraví, stíhaný je väzobne. Jeho žena a ostatní potomkovia momentálne bývajú u jeho rodičov v obci Valaská.

Zbitého chlapčeka museli pre vážny opuch mozgu operovať až trikrát. V kritickom stave ho udržiavali v umelom spánku a na hlave musel nosiť ochrannú prilbu. Keď sa prebral, mal smutný výraz, no pri pohľade na starú mamu Janku Šreinerovú, ktorej ho súd zveril do dočasnej starostlivosti, zrazu „ožil“. Usmial sa a keď sa ho opýtali, či vie, kto to je, odvetil jednoduché „Hej“. Bolo to jeho prvé slovo od tragédie, ktorú prežil.

„Postupne sa z toho dostával a na Vianoce sa dokázal postaviť už aj na nohy. V nemocnici zostal dva mesiace a potom ďalšie štyri týždne rehabilitoval v Kováčovej. Celý čas som bola s ním,“ hovorí starká, ktorú vraj volá ňaňa. Na liečení denne cvičil, plával a venoval sa mu aj rečový pedagóg. Pomaly sa rozhovoril, no stále má problémy. „Lekári vravia, že sa dostane do pôvodnej formy, ale chce to čas a trpezlivosť. Teraz je na úrovni 2,5-ročného dieťaťa,“ vysvetlila starká. Aj doma s ním denne plánuje trénovať reč a usilovne cvičiť. „Čaká nás kolotoč vyšetrení v breznianskej nemocnici, kde by nám mali predpísať rehabilitácie. No a keďže teraz ho mám len v dočasnej starostlivosti, dúfam, že ho dostanem aj do trvalej,“ doplnila s tým, že urobia všetko pre to, aby malému vytvorili bezpečný a šťastný domov.