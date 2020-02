Údajný biely kôň v kauze Kisku sa hnevá

Ide už o druhú nahrávku, prvé video považuje Kiska za podvrh a podal trestné oznámenie na prokuratúru. „Nechcem sa k tomu vôbec vyjadrovať. Ani k jednému,“ uviedol Šuliga. Ako v prvom prípade aj teraz odmieta, že rozhovor nakrúcal tajne on.

„Neviem, odkiaľ to video prišlo, neviem, kto to filmoval,“ dodal a potvrdil len to, že s Kiskom sa v kaviarni stretol. Na otázku, či sa dá čakať aj ďalšie video, povedal, že nevie. Na zázname sa Šuliga s Kiskom rozprávajú o dvetisíc eurách, ide o peniaze, ktoré mal Július Sirotský vrátiť Kiskovi.

VIDEO: Ukážka z druhého videa o Andrejovi Kiskovi a pozemkoch – časť I.

Za túto sumu bývalý prezident kúpil cez Sirotského pozemok vo Veľkom Slavkove, ktorý musel vrátiť popradskému zubárovi Jánovi Francovi. Z rozhovoru vyplýva, že Sirotský nemá toľko peňazí a nedokáže Kiskovi vrátiť týchto dvetisíc eur.

„Video si musím ešte raz pozorne pozrieť. Neviem sa k tomu teraz vyjadriť. Už mám toho vyše hlavy. Nechcem sa zapájať do žiadneho politického boja a neviem, prečo sa tam o mne hovorilo,“ hovorí Sirotský, ktorý je v pozemkovej kauze považovaný za bieleho koňa. Potvrdil, že od Kisku dostal žiadosť o mimosúdne vyrovnanie. K pozemku sa dostal, keď ho firma Agras vydržala krátko po tom, čo sa naň Kiska bol pozrieť. Potom bol prevedený na Sirotského, pričom vklad v jeho prospech vykonal kataster za dva dni. O ďalšie dva dni pozemok kúpil Kiska. Za fi rmou Agras stál vtedy Vojtech Klimek.

„Bol súd, pán Kiska o pozemok prišiel a poslal mi list. Teraz by som mal osloviť pána Klimeka, aby mi on najprv vrátil moje peniaze, aby som ich mohol vrátiť pánovi Kiskovi,“ poznamenal Sirotský, ktorý sa však chce o celej veci poradiť s advokátom, no video ho nahnevalo.

„Vyzerám, ako by som niekoho vydieral? To je choré,“ dodal Sirotský. So Šuligom sa zatiaľ nestretol ani ho nekontaktoval. „Chcem sa ho ale opýtať, o čo ide,“ mieni Sirotský, ktorý žije v Lučivnej. Kiska kvôli prvému videu podal na polícii trestné oznámenie za krivé obvinenie a ohováranie na prokuratúre v Poprade. Potvrdil, že v prípade druhého stretnutia sa so Šuligom stretol, no podľa neho je síce pravé, ale zostrihané. Exprezident obe videá označil za antikampaň. Vyhlásil, že podľa jeho informácií je za ňu zodpovedný smerácky poslanec.

VIDEO: Vyjadrenie Kisku k druhému videu o pozemkoch.