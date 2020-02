Chráni Marček niekoho alebo iba zabudol?

Bývalý vojak Miroslav Marček, ktorý je obžalovaný z vraždy novinára Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej, sa priznal hneď v prvý deň hlavného pojednávania. Pri oboch vraždách mal byť práve on strelcom, a tak detailne všetko opísal pred súdom. Niektoré časti jeho výpovede sú však protirečivé.

Predsedníčka senátu Špecializovaného trestného súdu v Pezinku Ružena Sabová vyčlenila Miroslava Marčeka na samostatné konanie. Zuzana Zvalová z kancelária predsedu súdu potvrdila, že hlavné pojednávanie v trestnej veci vedenej proti obžalovanému strelcovi je nariadené na 17. marca a 15. apríla 2020 v budove Justičnej akadémie SR. „Súd vykoná dôkazy súvisiace s výrokom o treste, náhrade škody alebo ochrannom opatrení,“ bližšie špecifikovala pre Pravdu Zvalová.

Obžalovaný Marček začal s vyšetrovateľmi spolupracovať už v apríli 2019. Dovtedy sa vo vyšetrovaní pracovalo s verziou, že vykonávateľom vraždy bol jeho bratranec Tomáš Szabó a Marček ho mal na miesto činu do Veľkej Mače len priviezť. No po výpovedi a rekonštrukcii Marček seba označil ako strelca a bratranca ako šoféra. Preto sa natíska otázka, či Marček na niektoré podrobnosti iba zabudol, alebo niekoho zámerne chráni.

Ako strieľal

„Znalecký posudok je v podstatných častiach v zhode s výpoveďou Marčeka. Nezrovnalosti v jeho výpovedi sú kvôli adrenalínu počas vykonania vraždy, preto si nemusí pamätať všetko," povedal počas pojednávania obhajca Roman Kvasnica a snažil sa tým obhájiť nezrovnalosti vo výpovedi obžalovaného. Marček totiž pred súdom tvrdil, že v osudný deň najprv vystrelil na novinára, potom zastrelil jeho snúbenicu a nakoniec sa vrátil a Kuciakovi dal do hlavy ranu istoty.

Znalecké posudky však tvrdia niečo iné. „Bezprostrednou príčinou smrti Jána Kuciaka bol krvácavý šok pri priestrele srdca v dôsledku zástrelu hrudníka. Pri pitve boli nájdené dva projektily, ktoré prešli cez jeden strelný otvor,“ to sú slová znalcov, ktorí spochybnili verziu, že by Marček strelil novinára, potom jeho snúbenicu a opäť novinára. Strelnou ranou totiž prešli dva náboje, čo by bolo nepravdepodobné pri verzii obžalovaného. Skutočnosť, že miestom vstrelu prešli dva náboje, znalci pripísali úprave zbrane, mohlo ísť podľa nich o chybu.

Sporné kamerové záznamy

Antropologička Oľga Petrusová pred súdom v Pezinku vypovedala, kto je na kamerových záznamoch z Veľkej Mače počas toho, ako si údajní vrahovia obzerali niektoré dni pred vraždou miesto činu, a kto je na záznamoch v deň vraždy. Počas svojej výpovede súdu vysvetlila, že na záznamoch je tá istá osoba, no s určitosťou nevedela povedať, kto to je. Neisto sa vyjadrila, že tá osoba je podobnejšia Szabóovi ako Marčekovi.

„Vyhodnotením skúmaného záznamu je možné rozoznanie charakteristických čŕt osoby. Výška osoby, váha, pohlavie, dĺžka kroku a podobne. Limitujúcim faktorom je kvalita záznamu,“ priblížila pred súdom svoj posudok Petrusová. Výsledkom jej posudku bol fakt, že 15. a 16. februára 2018, rovnako ako 19. a 21. februára bola na kamerových záznamoch vo Veľkej Mači zachytená rovnaká osoba.

Prvý raz nestrieľal

Sporným bodom vo výpovedi strelca sú aj jeho slová, že raz upustili od vraždy, pretože v dome vo Veľkej Mači bola druhá osoba.

„Devätnásteho februára sme upustili od zámeru vraždy. Uvidel som totiž druhú osobu na mieste. Prezvonil som Szabóa na jeho súkromné číslo. Nie na pracovný mobil,“ vypovedal Marček s tým, že 21. februára už musel vraždiť, pretože Zoltán Andruskó ich súril, že to malo byť už dávno hotové.

Potvrdil, že v oba dni mal zbraň so sebou. Predsedníčku súdu zaujímalo, prečo Marček 21. februára neupustil od vraždy, keď to urobil 19. februára. Na túto otázku však odpoveď nedostala, Marček nechcel odpovedať.

„Som dospelý človek a mohol som to odmietnuť,“ znelo súdnou sieňou. Celý čas strelec tvrdí, že snúbenica novinára bola neplánovanou obeťou a osudným sa jej stalo, že videla strelca bez kukly – tú si totiž Marček so sebou nezobral.