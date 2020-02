Kauza úkladnej vraždy novinára sa odrazí vo voľbách

VIDEO: Robert Fico oj o tom, ako vražda Jána Kuciaka ovplyvňuje tohtoročné voľby.

Ako ovplyvnila vražda politickú scénu?

Samotná vražda, ale následne aj všetky odhalenia, ktoré súviseli s týmto prípadom, pootvárali mnohé ďalšie prípady. Možno teda badať ďalekosiahle dopady na slovenskú politickú scénu. Najmä v tom, že jednak oslabili dovtedy najsilnejšiu politickú stranu Smer, pretože viaceré z týchto káuz poukazovali na prepojenie finančných skupín a politických špičiek Smeru. Zároveň mali efekt aj na samotného voliča, kde prispeli čiastočne k istému pocitu znechutenia z politiky, čo mohlo mať následne aj dosah na to, že sa voliči rozhodli nezúčastniť sa volieb alebo protestne volia antisystémové strany. Taký ten tretí efekt týchto udalostí bol aj ten, že tak ako pri každých voľbách nám vznikajú nové politické strany, tak aj teraz v dôsledku udalostí po vražde sa vytvoril priestor pre vznik nových strán.

Ktorá strana zo spomínaných udalostí ťaží najviac?

Sú to strany jednak demokratickej opozície, ale aj antisystémové strany. Čo sa týka demokratickej opozície, myslím si, že či už koalícia PS/Spolu, strana Za ľudí, alebo OĽaNO, tak čiastočne rastie ich podpora v dôsledku odhalených káuz súvisiacich s prácou Jána Kuciaka. Pokiaľ ide o tábor protestných hlasov proti všetkým politických garnitúram, tak z toho najviac profituje strana ĽS NS, ale čiastočne aj strana Vlasť, ktorá čerpá z tohto portfólia voličov. Okrem menších antisytémových strán je to aj samotná strana Sme rodina, ktorá má záujem aj o takéhoto protestného voliča.

Je teda evidentné, že vražda najviac zasiahla stranu Smer. Ten sa však proti týmto tvrdeniam obraňuje argumentáciou, že jeho sa to netýka a že za jeho vlády boli páchatelia zadržaní a postavení pred súd. Je takáto argumentácia uveriteľná?

To je presne dôvod, prečo som rozlišovala medzi samotnou vraždou a potom následkami, ktoré táto vražda odkryla. Tými sú najmä pochybné prepojenia medzi politickou špičkou a finančnými skupinami a toto je hlavný dosah kauzy. Lebo po samotnej vražde sa v oveľa väčšej miere sústredila pozornosť na prácu, ktorej sa novinár Ján Kuciak venoval, a hľadalo sa, čo mohlo spôsobiť jeho smrť, ktoré citlivé veci spracovával vo svojej profesii. No a tam ten argument, že Smer s tým nič nemá, padá, pretože väčšina káuz poukazovala na prepojenie vládneho Smeru s rôznymi finančnými skupinami a podnikateľmi. Toto oslabilo Smer.

Po vražde nastala rekonštrukcia vlády. Na druhej strane počas odkrývania ďalších káuz výrazné pretrasy vo vládnej garnitúre nenastali. Bola v dostatočnej miere vyvodená politická zodpovednosť?

Treba povedať, že vyvodená zodpovednosť stála post premiéra a post ministra vnútra. Dokonca aj ministerka spravodlivosti odišla zo svojho postu v dôsledku tejto vraždy a vecí, ktoré s ňou súviseli. Na druhej strane máte pravdu, že politická zodpovednosť nebola vyvodená do dôsledkov v zmysle, že by vláda strán, ktoré nominovali ľudí na tieto posty, padla a nastala nejaká zásadná politická výmena. Zároveň môžeme povedať, že nadchádzajúce voľby budú do istej miery zúčtovaním a zohľadnia túto kauzu. Takže tie výsledky budú hovoriť do veľkej miery o tomto.

Sú to teda v konečnom dôsledku jedine voľby, ktoré sú hlavným nástrojom vyvodzovania politickej zodpovednosti…

Voľby sú najtypickejším nástrojom na vyvodenie politickej zodpovednosti, ale je potrebné povedať, že na Slovensku to dosiaľ veľmi nefungovalo. Možno povedať, že toto budú naozaj prvé voľby, kde sa prejaví práve tento efekt. Efekt toho, že voliči si povedia, že diplom danej politickej strany nie je dobrý a nedajú jej svoju dôveru.