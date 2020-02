Danko udelil štátnu cenu J. M. Hurbana in memoriam Milanovi Čičovi

Predseda Národnej rady (NR) SR Andrej Danko (SNS) udelil v piatok v reprezentačných priestoroch Bratislavského hradu štátnu cenu Jozefa Miloslava Hurbana akademikovi a bývalému podpredsedovi vlády Českej a Slovenskej federatívnej republiky Milanovi Čičovi in memoriam. Predseda parlamentu odovzdal túto cenu prvýkrát. Cenu prevzala dcéra akademika Yvetta Turayová a jeho vnuk Lukáš Turay.

Cenu Jozefa Miloslava Hurbana in memoriam získal Milan Čič za celospoločenský prínos, a to v oblasti slovenského vysokého školstva, vedeckej obce, ako aj slovenskej politiky.

Na slávnostnej ceremónii sa zúčastnil aj exprezident SR Ivan Gašparovič, minister obrany Peter Gajdoš (SNS), ako aj viacerí poslanci parlamentu.

Danko vo svojom príhovore spomenul aj meno Hurbana, ktorého označil za neúnavného bojovníka za práva slovenského národa. Danko by podľa svojich slov bol rád, aby sa táto cena odovzdávala každoročne. Čič bol podľa jeho slov charakterný človek, ktorý bol etalónom cti, čestnosti i charakternosti.

Čič pôsobil počas svojej kariéry na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, bol tiež riaditeľom Ústavu štátu a práva Slovenskej akadémie vied (SAV) a neskôr prvým podpredsedom SAV.

Po novembri 1989 do júna 1990 bol predsedom Vlády národného porozumenia, ako aj podpredsedom vlády Českej a Slovenskej federatívnej republiky. Viedol pracovnú skupinu pripravujúcu návrh Ústavy SR. Po vytvorení Ústavného súdu SR sa stal jeho prvým predsedom. V tejto funkcii pôsobil celé prvé funkčné obdobie, a to od roku 1993 do roku 2000.

Podľa zákona udeľuje cenu Jozefa Miloslava Hurbana predseda NR SR. Právnu normu, ktorú prijal parlament s účinnosťou od 1. januára 2018, napadol na Ústavnom súde (ÚS) SR vtedajší prezident SR Andrej Kiska. ÚS vo februári tohto roka rozhodol, že zákon nie je v rozpore s Ústavou SR.