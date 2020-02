Zhromaždenia Za Jána a Martinu zaplavili námestia

Je hrozný pocit vidieť tváre, počuť hlasy a konfrontovať sa s tými, čo nám zobrali našich anjelov. Nikdy sme však neboli sami, boli ste tu s nami a dávate nám silu, bola časť prejavu rodiny Kuciakovcov a Zlatice Kušnírovej. Narážala tak na súdny proces s obžalovanými z vraždy novinára, ktorý sa koná na Špecializovanom trestnom súde. Všetkým poctivým ľudom, ktorí vedia, že pravda sa nedá umlčať a pomáhajú nám v našom trápení, chceme vysloviť zo srdca jedno veľké ďakujem, ukončila herečka Táňa Pauhofová. Prejav rodiny čítala v ich mene.

VIDEO: Za Slušné Slovensko zorganizovalo spomienku na Jána Kuciaka a Martinu Kušnírovú na Námestí Slobody v Bratislave.

Zástupkyne iniciatívy Za slušné Slovensko pripomenuli, že mali od začiatku dve požiadavky, vyšetrenie vraždy a „nová dôveryhodná vláda“. Organizátorka Karolína Farská preto pripomenula nastávajúce parlamentné voľby. Vyzvala rovnako ako všetci účastníci na pódiu na účasť.

V tejto krajine fungovala mafia, uviedla vo svojom prejave investigatívna novinárka Monika Tódová s tým, že s kolegami budú všetky kauzy sledovať ďalej. Nenecháme to tak. Ani Ján Kuciak by to tak nenechal, doplnila. Spolu s ňou na pódiu stáli aj terajší a bývalí novinári Adam Valček, Xénia Makarová a Zuzana Petková.

Súčasťou programu zhromaždenia boli aj hudobné vystúpenia speváckych zborov, ako aj reperov Veca a Tona S. Slovenskú hymnu zaspieval už tradične Juraj Benetin.

V Košiciach zaznela výzva na účasť vo voľbách

Spomienku na zavraždeného novinára a jeho snúbenicu, ako aj výzvu na účasť v nadchádzajúcich parlamentných voľbách prinieslo piatkové zhromaždenie iniciatívy Za slušné Slovensko v Košiciach. Na podvečerné podujatie na Hlavnej ulici, ktoré sa konalo na druhé výročie vraždy, prišlo zhruba tisíc ľudí.

Účastníci počas spomienkového zhromaždenia Za Jána a Martinu, ktoré organizovala občianska iniciatíva Za slušné Slovensko pri príležitosti druhého výročia vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice. Autor: TASR, Ivan Fleischer

Na spomienkovom mítingu „Za Jána a Martinu, za slušnú krajinu“ vystúpili viacerí zástupcovia novinárov, čítali sa aj listy od Kuciakovej rodiny a bývalého predsedu Ústavného súdu SR Jána Mazáka. Spoluorganizátor podujatia Ján Gálik zvýraznil dôležitosť úlohy novinárov pri kontrole mocných spravujúcich štát. Pripomenul tiež dlhodobé požiadavky zhromaždení iniciatívy Za slušné Slovensko, ktorými sú vyšetrenie vraždy mladej dvojice a nová, dôveryhodná vláda. Vzhľadom na prebiehajúci súdny proces s obžalovanými to podľa neho vyzerá, že prvá požiadavka sa pomaly napĺňa.

„Druhá požiadavka, čo je nová dôveryhodná vláda, je niečo, čo nedokážeme spraviť z námestí…Apelujeme na ľudí, aby išli voliť,“ povedal Gálik pre TASR. Zámerom zhromaždenia bolo podľa neho pripomenúť to, čo sa stalo pred dvoma rokmi, pripomenúť život Jána a Martiny, ako aj hodnoty demokracie a slobody.

V Nitre prišlo dvesto ľudí

Tichou pietnou spomienkou si v piatok vraždu snúbencov verejnosť pripomenula aj verejnosť v Nitre. Oboch zavraždených mladých ľudí si uctili zapálením sviečky pri Kostole Svätého Michala.

Na miesto, kde bola vystavená fotografia Jána a Martiny spolu s listom rodiny Kuciakovcov, prišlo viac ako 200 ľudí. Boli medzi nimi zástupcovia študentov, nitrianskych divadiel i samosprávy.

Podľa slov Lucie Jankovičovej z iniciatívy Za slušné Slovensko má Nitra pri spomienke na Jána Kuciaka osobitné miesto. Pôsobil v tomto meste, študoval tu. Preto je dôležité, aby sme si tu na jeho osobu spomenuli. Zvolili sme formu tichej pietnej spomienky, pretože to je teraz najdôležitejšie, v tichu pouvažovať nad odkazom, ktorý už dva roky ide naprieč celým Slovenskom, dodala Jankovičová.

Novinára Jána Kuciaka zavraždili spolu s jeho snúbenicou Martinou Kušnírovou 21. februára 2018 v ich dome v obci Veľká Mača. Po dvojnásobnej úkladnej vražde sa konali pochody za Jána a Martinu a Za slušné Slovensko, ktoré organizovala rovnomenná iniciatíva. Situácia po vražde si vyžiadala zmenu vlády, kabinet Roberta Fica vystriedala exekutíva Petra Pellegriniho (obaja Smer).