Zima sa už zrejme skončila

Tohtoročný február sa podľa klimatológa Pavla Faška zo Slovenského hydrometeorolo­gického ústavu v Bratislave zaradí medzi najmiernejšie, aké sme na našom území zaznamenali. Na niektorých meteorologických staniciach môže byť medzi tromi najteplejšími. Jeden z nich bol pomerne nedávno, v roku 2016. Vtedy priemerná februárová denná teplota dosiahla na bratislavskom letisku 6,1, v roku 1966 to bolo presne 6 stupňov.

„Teraz, za prvých dvadsať dní v tomto mesiaci, dosiahla priemerná teplota vzduchu na bratislavskom letisku 5,7 stupňa. To je vyššia hodnota ako dlhodobá priemerná marcová teplota, ktorá je 5,6 stupňa,“ vysvetlil Faško.

Súčasný stav teda zodpovedá skôr marcu, dokonca až začiatku apríla. Slabý február potvrdzujú aj výsledky meraní na Lomnickom štíte, kde ostatný pondelok zaznamenali až 5,1 stupňa nad nulou.

.....

VIDEO: Pozrite si, ako oceánske prúdenie ovplyvní počasie v najbližších dňoch.

„Je to od začiatku meteorologických meraní, ktoré tam odštartovali v roku 1941, najvyššia februárová hodnota,“ poznamenal klimatológ. Prílišné teplo sa prejavilo tiež tým, že od 13. februára, teda skoro desať dní po sebe, dosahuje maximálna denná teplota na tých najteplejších miestach Slovenska viac ako 10 stupňov. „V niektorých dňoch je to aj viac ako 15 stupňov,“ podotkol.

Snehu túto zimu veľa nie je, no momentálne ho majú napríklad v Telgárte, ktorý má nadmorskú výšku takmer tisíc metrov. V piatok ráno tam biela pokrývka dosiahla 17 centimetrov. V Oravskej Lesnej je to o niečo viac – 22 centimetrov. Štrbské Pleso má 72, na Chopku je 154 a na Lomnickom štíte 186 centimetrov snehu. V stredných a vo vysokých horských polohách by ho malo pribúdať, no v nižších oblastiach sa dajú očakávať skôr zmiešané zrážky. „Začiatkom budúceho týždňa, teda v pondelok a utorok, môže byť na niektorých miestach až 15 stupňov nad nulou. Potom by sa malo mierne ochladiť, ale stále to bude nad úrovňou dlhodobého priemeru. V niektorých dňoch to bude okolo desiatich stupňov,“ pokračoval Faško.

Počasie má byť vraj stále veľmi premenlivé a poznačené vetrom. „Veľmi silný bude teraz cez víkend fúkať v horských oblastiach, najmä v polohách nad pásmom lesa. V nárazoch môže niekde dosiahnuť aj viac ako 150 kilometrov za hodinu. Ľudia by preto mali zvážiť, či sa vyberú do vysokých nadmorských výšok,“ upozorňuje klimatológ.

Nasledujúci týždeň by u nás malo byť najteplejšie na krajnom juhozápade, konkrétne na Záhorí, Podunajskej nížine, juhu stredného Slovenska aj na Východoslovenskej nížine. Teplota by sa v niektorých miestach mohla vyšplhať na 15 stupňov. Chladnejšími oblasťami by mali byť tie, kde sa vyskytuje sneh – čiže kotliny severozápadného Slovenska. Na Orave či Spiši dosiahnu maximálne teploty niečo cez 5 stupňov.

„Dôležité je aj to, či počas dňa bude svietiť slnko. Na konci februára je už vysoko nad obzorom a jeho dlhšia intenzita, samozrejme, ovplyvňuje aj teploty,“ pripomenul Faško. Ochladenia, ktoré by spôsobili dlhodobejší návrat zimy, už podľa neho očakávať nemôžeme. „Ale môže sa stať, že sem na veľmi krátky čas prenikne studený vzduch,“ podotkol.

Čo sa dá očakávať počas volebného víkendu, je podľa neho otázne. Zdá sa však, že nestabilný charakter počasia so zrážkami sa udrží do konca februára, teda až do termínu volieb. „Závisí od toho, či práve vtedy bude cez Slovensko prechádzať poveternostný front. Existuje riziko, že to nebude príliš ideálne, no viac budeme vedieť v polovici budúceho týždňa,“ doplnil klimatológ.

Ako bude

Sobota 22. februára – Polooblačno až oblačno, ráno miestami zmenšená oblačnosť, ojedinele hmla. Len ojedinele slabé zrážky. Denné teploty +4 až +9, na juhozápade +11 stupňov.

– Polooblačno až oblačno, ráno miestami zmenšená oblačnosť, ojedinele hmla. Len ojedinele slabé zrážky. Denné teploty +4 až +9, na juhozápade +11 stupňov. Nedeľa 23. februára – Oblačno až zamračené. V noci miestami, cez deň na mnohých miestach dážď alebo prehánky. Nad cca 1 400 m sneženie. Nočné teploty +4 až –1, denné +11 až +16 stupňov.

– Oblačno až zamračené. V noci miestami, cez deň na mnohých miestach dážď alebo prehánky. Nad cca 1 400 m sneženie. Nočné teploty +4 až –1, denné +11 až +16 stupňov. Pondelok 24. februára – Premenlivá, na severe prechodne až veľká oblačnosť. Ojedinele, najmä na severe, snehové prehánky, v nižších polohách dážď. Nočné teploty +4 až –1, denné +5 až +10, na Orave a pod Tatrami okolo 3 stupňov.

– Premenlivá, na severe prechodne až veľká oblačnosť. Ojedinele, najmä na severe, snehové prehánky, v nižších polohách dážď. Nočné teploty +4 až –1, denné +5 až +10, na Orave a pod Tatrami okolo 3 stupňov. Utorok 25. februára – Polojasno až oblačno, cez deň prechodne aj zmenšená oblačnosť. Ojedinele hmla. Len ojedinele slabé zrážky. Nočné teploty +1 až –4, denné +9 až +15, na severe ojedinele chladnejšie.

– Polojasno až oblačno, cez deň prechodne aj zmenšená oblačnosť. Ojedinele hmla. Len ojedinele slabé zrážky. Nočné teploty +1 až –4, denné +9 až +15, na severe ojedinele chladnejšie. Streda 26. februára – Oblačno až zamračené, na mnohých miestach dážď alebo prehánky. Vo vysokých, neskôr aj v stredných polohách sneženie. Nočné teploty +7 až +1, denné +6 až +11, na severe miestami +4 stupne.

ZDROJ: SHMÚ