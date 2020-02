Na reprefond košického primátora sa pozrie kontrolór

Mesto má konečne rozpočet

Rozpočtové provizórium v Košiciach sa skončilo, mestskí poslanci prijali tohtoročný rozpočet. Mesto bude v tomto roku hospodáriť s rozpočtom viac ako 225 miliónov eur. Najvyššiu položku tvoria výdavky na školstvo, a to až 92 miliónov eur. Na mestskú hromadnú dopravu sa ráta so sumou 23 miliónov eur a na údržbu komunikácii 11 miliónov. Do reprezentačného fondu pôjde 60-tisíc eur. Pôvodne mali poslanci rozpočet schvaľovať vlani v decembri, vtedy zvýšili miestne dane a poplatky a zmeny doň museli zapracovať.