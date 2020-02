Téma predvolebných diskusií: Kočner a trináste dôchodky

Predseda Národnej rady SR (NR SR) a Slovenskej národnej strany (SNS) Andrej Danko v tejto súvislosti uviedol, že Kočner bol chránenou zverou v deväťdesiatych rokoch. Zdôraznil, že sa s ním nikdy nestretol, ani mu nikdy nič nevybavoval. Je rád, že SNS sa týmto človekom „nepošpinila“. Zároveň zaútočil na lídra hnutia Sme rodina Borisa Kollára, ktorého označil za „Kočnera v ružovom“. Kollár v reakcii na to uviedol, že Kočner síce pozná 30 rokov, no nikdy nestál na jeho strane. Danka v relácii nazval „šašom“ a „paródiu na politika“.

Líder strany Sloboda a Solidarita (SaS) Richard Sulík v tejto veci poznamenal, že žijeme v mafiánskej krajine, kde vládnu oligarchovia. „Kľúčové preto bude vymeniť generálneho prokurátora a špeciálneho prokurátora, aby sa na tie pozície dostali odborne a morálne zdatné osobnosti. To je prvá úloha pre novú koalíciu,“ povedal Sulík. Matovič doplnil, že treba zmeniť systém, ktorý vytvára korupčné prostredie. Po vražde Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej sa podľa neho stala na Slovensku z korupcie vec verejná. „Musíme ísť po korupcii ako po údenom a vytvoriť pocit strachu pre skorumpovaných ľudí,“ myslí si líder OĽaNO.

Mimoriadna schôdza NR SR

Otvorenie mimoriadnej schôdze parlamentu kritizovali Richard Sulík a Boris Kollár (Sme rodina), ktorí pripomenuli, že aby bola otvorená, musia hroziť štátu závažné hospodárske škody, čo podľa nich nemá byť tento prípad. Kollár uviedol, že jeho strana navrhovala 13. dôchodok v tomto volebnom období dvakrát a nikto z koalície zaň nezahlasoval. V prípade, že dôjde k hlasovaniu, podľa Kollára budú jeho poslanci hlasovať za. Bugár považuje kritiku Roberta Fica, že schôdzu nepodporil, za nedostatok energie na jeho strane. Nikdy sme tak krátko pred voľbami nezvolali schôdzu. Tieto návrhy sú neadresné a nesystémové, doplnil.

Predseda strany Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko (ĽSNS) Marian Kotleba v relácii obhajoval podporu ĽSNS, vďaka ktorej došlo k otvoreniu mimoriadnej schôdze NR SR. Za otvorenie schôdze okrem jeho strany hlasovali aj Smer, SNS a niekoľkí nezaradení poslanci. Kotleba argumentoval tým, že poslanci sú v práci až do posledného dňa. „Mrzí ma, že vláda s touto iniciatívou neprišla na začiatku volebného obdobia. Je totiž maximálne oprávnené priznať dôchodcom trinásty dôchodok," objasnil líder ĽSNS. Členovia zákonodarného orgánu na schôdzi rokujú o zavedení trinásteho dôchodku, zvýšení rodinných prídavkov a zrušení diaľničných známok.

Andrej Danko považuje súčasnú ekonomickú situáciu Slovenska za dobrú a preto so sociálnymi opatreniami nevidí problém. Je konečne čas sa o úspech štátu podeliť s dôchodcami, uviedol. Dodal, že sa Slovensko bude musieť tak či tak zadlžiť. Myslí si však, že opatrenia neprejdú kvôli hnutiu Sme rodina a dodal, že to prezidentka Zuzana Čaputová aj tak nepodpíše.

V oblasti politickej kultúry bude pre ďalší parlament podľa Danka výzvou zlepšiť politický dialóg a prijať lepší zákon o politických stranách. Sulík skonštatoval, že politická kultúra je nízka. Na adresu obštrukcie skupiny okolo poslanca Miroslava Beblavého (nezaradený) povedal predseda ĽSNS Marian Kotleba, že išlo o sabotáž. Bugár ju komentoval slovom „suterén“. Kollár skonštatoval, že jeho poslanci nerobili v parlamente nikdy žiadne „teátra“. Matovič na margo svojich minulých výstupov zdôraznil, že vždy boli za účelom dobrej veci.

Hmotná zodpovednosť politikov

Predstavitelia opozičných parlamentných strán sa zhodli na nutnosti hmotnej zodpovednosti politikov a kritizovali súčasnú vládnu koalíciu, že ju nepresadila. Predseda koaličného Mosta-Híd Béla Bugár sa bráni tým, že to zastavil Smer.

Predsedovia opozičných strán a hnutí OĽaNO, SaS, Sme rodina a ĽSNS sa zhodli, že ak budú po februárových parlamentných voľbách v koalícii, chcú zaviesť hmotnú zodpovednosť politikov. Richard Sulík (SaS) doplnil, že nástroje na kontrolu majetku a trestania politikov už existujú v Trestnom zákone. Béla Bugár (Most-Híd) uviedol, že hmotnú zodpovednosť navrhovala ešte exministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská, avšak Smer nesúhlasil s konkrétnou podobou zákona. Andrej Danko (SNS) kritizoval Igora Matoviča (OĽaNO), že hovorí o hmotnej zodpovednosti politikov, keď svoj majetok prepísal na manželku. K samotnému návrhu sa nevyjadril.

Bugár v relácii uviedol, že predseda Smeru Robert Fico stráca súdnosť a je vidieť, že je unavený. Reagoval tým na Ficove tohtotýždňové vyhlásenia, že Bugár je zradca. Predseda Mostu-Híd zaútočil aj na Igora Matoviča, označil ho za usvedčeného daňového podvodníka, ktorý na podvody zneužil aj vlastnú matku. „30 rokov zneužívate Maďarov na to, aby ste rozkrádali štát. Okradli ste aj vlastnú rodinu. Že sa nehanbíte,“ reagoval Matovič.

Povolebná spolupráca

V závere dostali lídri parlamentných politických strán otázky na povolebnú spoluprácu. Líder Sme rodina Boris Kollár vylúčil spoluprácu so Smerom. Hnutie pôjde podľa jeho slov radšej do opozície. SaS a OĽaNO vylúčili spoluprácu so Smerom, SNS a ĽSNS. Marian Kotleba spoluprácu so Smerom nevylúčil. Bugár je ochotný vstúpiť len do stabilnej a zodpovednej vlády. „S ĽSNS určite nie, so Smerom nie," priblížil líder Mostu-Híd. Podotkol, že nemá problém s OĽaNO, ale s jeho predsedom Matovičom. So stranou Mariana Kotlebu do vlády nepôjde ani Dankova SNS.

V dnešnej diskusnej relácii sa mal zúčastniť aj predseda vlády a volebný líder Smeru Peter Pellegrini. Premiér dnes ráno svoju účasť ospravedlnil, keďže v sobotu v noci ho hospitalizovali v bratislavskej nemocnici pre akútnu infekciu horných dýchacích ciest spojenú s vysokými teplotami. Premiér preto dočasne zrušil všetok svoj program.

Správu budeme aktualizovať.