Čaputová spustila vlastnú diskusnú reláciu

Prezidentka SR Zuzana Čaputová spúšťa vlastnú diskusnú reláciu s názvom Rozhovory z Prezidentského paláca. Vznikať by mala so štvrťročnou periodicitou, šírená bude prostredníctvom sociálnych sietí prezidentky. Informoval hovorca hlavy štátu Martin Strižinec. Prvá časť sa zamerala na predvolebnú atmosféru na Slovensku, zverejnili ju v nedeľu.

„Myslím si, že Prezidentský palác by nemal byť len miestom, kde sa prijímajú rozhodnutia, ale chcem, aby bol aj miestom, kde sa hľadajú odpovede v spoločných rozhovoroch,“ uviedla Čaputová. V Prezidentskom paláci majú diskutovať odborníci a aktívni angažovaní ľudia, „ktorých názor a cenné skúsenosti by sme mali poznať“. V publiku budú zároveň prítomní ľudia, ktorých sa téma bezprostredne dotýka a ktorí sa tiež budú môcť zapojiť do diskusie.

Témou prvej zo série diskusií bola predvolebná atmosféra na Slovensku. Spolu s prezidentkou diskutovali Jakub Jošt, ktorý sa ujal úlohy moderátora, novinár Filip Struhárik, psychológ Dušan Ondrušek a reportér Andrej Bán. Do diskusie za zapojili aj študenti Gymnázia Ladislava Sáru v Bratislave a Katedry žurnalistiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského.