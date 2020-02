Na horách naďalej platí druhý stupeň výstrahy pred vetrom

Pre celé územie Slovenska platí do 12.00 h aj výstraha prvého stupňa pred vetrom, ktorý môže dosiahnuť rýchlosť 65 až 85 kilometrov za hodinu.

Výstraha druhého stupňa pred silným vetrom trvá vo väčšine okresov východného Slovenska do pondelka 9.00 h, v okresoch Ružomberok, Banská Bystrica, Brezno, Liptovský Mikuláš, Tvrdošín a Poprad do 12.00 h. Predpokladaná rýchlosť vetra predstavuje podľa SHMÚ zvýšené nebezpečenstvo pre ľudské aktivity, najmä pre pešiu turistiku a horolezectvo.

Meteorológovia upozorňujú aj na tvorbu snehových jazykov a závejov, a to najmä na severe Slovenska v polohách nad približne 800 metrov nad morom. Výstraha platí do 12.00 h pre okresy Banskobystrického, Trenčianskeho, Žilinského a Prešovského kraja.

SHMÚ vydal aj hydrologické výstrahy pred povodňami. V okresoch Liptovský Mikuláš, Martin, Námestovo, Tvrdošín a Dolný Kubín treba rátať so zvýšenou hladinou vodných tokov. Výstrahy platia do 12.00 h, v okrese Martin do 18.00 h.

Vietor v Žilinskom kraji vyvrátil stromy

Silný vietor s dažďom v Žilinskom kraji v pondelok zhadzoval stromy na cesty, padali aj betónové stĺpy. V úseku cesty 1/10 z Bytče smer Makov sa prepadla vozovka v dĺžke päť metrov, zasahuje celý jeden jazdný pruh. Polícia o tom informuje na sociálnej sieti.

Úplne neprejazdná je aktuálne cesta III/2035 medzi obcami Lutiše a Radôstka. Podľa polície sú na 100-metrovom úseku spadnuté štyri betónové stĺpy. Na mieste je hliadka, ktorá usmerňuje dopravu.

Pre kamiónovú dopravu nad desať metrov je neprejazdný horský priechod Čertovica. „Odklon nákladných vozidiel je na ceste 1/18, na mieste je hliadka polície. Taktiež upozorňujeme vodičov na viaceré spadnuté stromy na cestách v kraji,“ doplnili policajti.