Tomáš: Máme pocit, že nás Most–Híd zradil

Opísal udalosti po vražde novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej a ich vplyv na stranu Smer. Myslí si však, že strana sa voči všetkým obvineniam zachovala sebareflexne a vyvodila zodpovednosť voči jednotlivcom, ako sú napríklad Monika Jankovská či Martin Glváč. Tomáš vysvetlil, že strana do volieb nemusí ísť s rozsiahlym volebným programom, ale skôr si zakladá na tom, čo za tri volebné obdobia pre Slovensko a občanov urobila. Prečo v posledných dňoch útočí predseda strany Robert Fico na Bélu Bugára (Most-Híd) a čo si myslí o Ficových urážkach na adresu prezidentky Zuzany Čaputovej?

Pripomenuli sme si druhé výročie vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Robert Fico sa vyjadril, že keby nebolo tejto vraždy a nebola by zneužitá medzinárodne aj vnútroštátne, tak by stál pred Slovákmi ako premiér a predseda vlády strany s 30-percentnými preferenciami. Bolo toto jeho vyjadrenie vhodné v tejto súvislosti?

V prvom rade treba povedať, že aj po dvoch rokoch treba jasne odsúdiť tento ohavný trestný čin, a dúfame, že sa už na Slovensku a ani nikde vo svete nič také nestane. Je dobre vidieť, že aj napriek všetkým pochybnostiam, ktoré po vražde nastali v súvislosti s tým, že sa budú zametať dôkazy pod koberec a že tu nebude snaha vyšetriť túto vraždu, sa to nepotvrdilo. Naopak, sme v štádiu, že pravdepodobní páchatelia tohto trestného činu už stoja pred súdom a sme blízko k prvostupňovému verdiktu. Treba sa poďakovať polícii, prokuratúre a vôbec orgánom činným v trestnom konaní, že vykonali kus dobrej práce, a to nielen v tomto prípade, ale aj v iných. Napríklad už aj kauza zmenky je v záverečnej fáze. Všetko sa to deje ešte za tejto vlády, vlády Smeru, a to aj napriek všetkým pochybnostiam, ktoré na začiatku boli. Vyjadrenie predsedu strany treba vnímať v technickom kontexte, pretože následkom tejto tragédie bolo, že sa strana Most-Híd rozhodla napokon odstúpiť z vlády a dala si podmienku, aby odišiel Robert Kaliňák, no nestačilo jej to. Chcela, aby odstúpil aj Robert Fico. On napokon v záujme toho, aby vláda ďalej pokračovala, urobil suverénne rozhodnutie a vzdal sa funkcie. Táto poznámka bola v nejakom kontexte a treba ju vnímať čisto ako technickú poznámku, netreba za tým hľadať nič viac.

Vyčítate strane Most-Híd jej požiadavky a žiadosť o odchod Roberta Fica?

Najmä keď sa vrátime do obdobia po tejto vražde, mal Most-Híd tri podmienky na zotrvanie v koalícii a podmienka demisie predsedu vlády medzi nimi nebola. Napokon, keď sa ich podmienky naplnili, tak zrazu im to nestačilo. V takej chvíli je však potrebné sa rozhodnúť, či sa uprednostní výlučne stranícky záujem, alebo krajina. Keďže vidíme, čo je na opačnej strane politického spektra, tak sme sa rozhodli pre krajinu. Vezmime si takú vec, podľa ostatných prieskumov preferencií to vyzerá tak, že Slovensko si bude vyberať premiéra medzi Petrom Pellegrinim a Igorom Matovičom. Zatvorte si oči a predstavte si, že na summite Európskej únie sedí medzi francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom a nemeckou kancelárkou Angelou Merkelovou Peter Pellegrini a potom si predstavte, že je medzi nimi Igor Matovič. Veď to je len obyčajný šašo.

Mnohé veci sa po vražde odkryli a ublížili najviac Smeru. Očakávalo sa v strane, že by mohli vyjsť takéto veci na povrch ohľadom korupcie či súdnictva?

V prvom rade treba pripomenúť občanom, čo bolo uvádzané v médiách a opozíciou ako prvý motív vraždy. Bola to talianska stopa, väčšina médií zasiala do hláv Slovákov informáciu, že vraj talianska mafia siahajúca až na Úrad vlády zavraždila Jána a Martinu. Postupne vyšetrovanie ukázalo, že to bola falošná stopa a nie je to pravda. Spomeňme si, čo bolo po vražde motívom účasti ľudí na námestiach. Bola to táto falošná stopa. Samozrejme, ľudia prišli protestovať aj proti iným veciam, pretože časť spoločnosti súhlasí a časť nesúhlasí s vládou. Ale toto bola veľmi zavádzajúca informácia, ku ktorej sa treba vrátiť. Potom sa prišlo do štádia, že policajti a prokuratúra urobili kus dobrej práce a prišli na to, čo bolo motívom a kto za tým stojí. Mrzí nás však dvojaký meter pri posudzovaní rôznych politikov vo vzťahu k Marianovi Kočnerovi. Ak sa v Smere objavili informácie toxického charakteru, tak napríklad Monika Jankovská alebo Martin Glváč sa vzdali svojich funkcií a už nekandidujú za stranu Smer. Obaja vyvodili nejakú zodpovednosť. Keď sa však pozrieme na druhú stranu politického spektra, sú tam politici, u ktorých sú jasne preukázateľné osobné kontakty s Marianom Kočnerom. Napríklad Richard Sulík ako predseda parlamentu, druhý najvyšší ústavný činiteľ, s Kočnerom raňajkoval a aj napriek tomu je lídrom kandidátky SaS. Rovnako sa prevalilo, že Igor Matovič sa osobne stretával s Kočnerom a veselo ďalej kandiduje a ešte aj moralizuje. Ďalší je Boris Kollár, ktorý priznáva, že sa tridsať rokov pozná s Kočnerom, síce teraz tvrdí, že sa na konci pohádali, no mal s ním normálny vzťah a tiež kandiduje. Je to veľmi neférové v prístupe voči jednotlivým politickým predstaviteľom. Ak sa myslí vážne očista politického života vo vzťahu ku Kočnerovi, tak potom by sa malo pristupovať ku všetkým politikom rovnako. V Smere sa vykonala akási sebareflexia, vyvodila sa zodpovednosť, no v iných stranách sa to nedeje.

Na mimoriadnej schôdzi v piatok minulý týždeň nemal Smer dostatok hlasov pri hlasovaní. Na schôdzi sa totiž nezúčastnilo šesť ľudí. Tento týždeň ich bude mať?

Samozrejme, nejakí chýbali. To, čo však predviedli poslanci dvojkoalície PS/Spolu, bolo na začiatku mimoriadnej schôdze nedôstojné divadlo nehodné parlamentarizmu i slovenskej štátnosti. Pyžamá, špinavé ponožky a pizza do pléna nepatria. Je to však ich rozhodnutie a verejnosť mala možnosť vidieť, čo sú to za ľudia. Protestovali proti niečomu, čo neexistovalo. Trváme na tom, že schôdza bola zvolaná v súlade so zákonom a bola aj otvorená v súlade so zákonom. Je nám ľúto, že sú tu opozičné strany, ktoré sa snažia za každú cenu blokovať také dve významné opatrenia, akými sú 13. dôchodok a dvojnásobný prídavok na dieťa. Dokonca sa ozvali, že je to zo strany Smeru trestný čin, čo považujeme za absurdnosť. Tieto dve významné sociálne opatrenia chceme prijať kvôli tomu, že Smeru možno vyčítať viaceré veci, ale ak strana sľúbila nejaké veci v sociálnej oblasti, tak sľub aj dodržala a vždy to platilo. Strana nikdy neprijímala opatrenia len pred voľbami, ale počas všetkých troch volebných období kontinuálne. Chýbalo nám niekoľko poslancov pri hlasovaní o skrátenom legislatívnom konaní, ale drvivá väčšina tam bola. Parlamentný život je taký, že málokedy, prakticky nikdy, tam nie sú všetci 150 poslanci v čase hlasovania. Vyskytnú sa mnohé dôvody, aj ľudské. Teraz to môže súvisieť aj s tým, že sme tesne pred parlamentnými voľbami. Verím, že sa dnes nájde potrebný počet hlasov, za stranu Smer bude prítomná drvivá väčšina a bude to možno aj vyšší počet ako v piatok. Na rozdiel od nás niektoré opozičné strany vedome blokujú schôdzu a vedome nechcú schváliť 13. dôchodok a dvojnásobný prídavok na dieťa.

Všetci šiesti, ktorí sa v piatok nezúčastnili, ani nekandidujú za stranu Smer. Nie je to z ich strany istá revolta?

Môžem len povedať, že dnes na hlasovaní bude viacero z týchto osôb. Mám informáciu, že viacerí z nich prídu v utorok na schôdzu.

Strana má tentoraz veľmi stručný volebný program. Má štyri nosné body, ak však na mimoriadnej schôdzi prejdú návrhy na 13. dôchodok a zvýšenie prídavku na dieťa, strana Smer ešte pred voľbami splní dva hlavné body?

Bolo by veľmi smiešne po dvanástich rokoch vládnutia, aby prichádzala s 1 144 alebo 960 riešeniami, ako nezmyselne prichádzajú opozičné strany. Strana Smer má vždy na konci roka snem, na ktorom sa skontroluje, čo sa v daný rok sľúbilo a či sa to aj splnilo. Rovno sa navrhujú aj ďalšie veci na ďalší rok. Programom strany je to, čo už pre ľudí urobila. Chceme, aby sa ľudia pozreli, čo sme pre nich urobili, a aby sa podľa toho rozhodli. Keď si zoberieme len dve kategórie, o ktorých sa v posledných dňoch bavíme – dôchodcov a mladé rodiny, tak pri mladých rodinách to bol Smer, ktorý zaviedol príspevok pri narodení dieťaťa, zvýšil materskú dávku na úroveň čistej mzdy z predchádzajúceho povolania – mamičky môžu v súčasnosti poberať túto dávku 34 týždňov, samoživiteľky dokonca 37 týždňov. Smer zvýšil rodičovský príspevok, dáva dotácie na obedy, lyžiarske kurzy, dáva príspevok pre prvákov na kúpu pomôcok. Za tých dvanásť rokov toto urobil Smer a toto chce ľuďom hovoriť. Napriek tomu, čo všetko strana urobila, ešte nám rodičia vyčítali prídavok na dieťa. Ten sa, žiaľ, zvyšoval veľmi nízkymi číslami, pretože je závislý od vývoja životného minima, od automatu. Tak sme buchli po stole a povedali, nech sa páči, o 100 percent navyše. Čo sa týka dôchodcov, pri nich Smer zvýšil vianočný príspevok, ktorý sa rapídne zvyšoval, minulý rok sa zdvojnásobil. Boli problémy v roku 2015 – 2016 s valorizáciou dôchodkov, 1,90 eura bola naozaj smiešna suma. Preto Smer prišiel s úpravou valorizačného mechanizmu dôchodkov. Dali sme vlaky zadarmo. Aj v tejto oblasti bolo toho urobené veľmi veľa. Aj vianočný príspevok sme chceli postupne zvyšovať a pretransformovať do 13. dôchodku. Preto je to priorita strany. Urobili sme to preto, lebo opozícia začala spochybňovať, že by sme to pre tých ľudí urobili po voľbách. Tak sme sa rozhodli urobiť to ešte do volieb.

Ale 13. dôchodok a prídavok na dieťa ste zaradili na rokovanie parlamentu na poslednú chvíľu. Nechcete sa tak pokúsiť zachrániť sa pred prepadom preferencií?

Pred moratóriom sme boli stále najsilnejšou politickou stranou. Iným stranám klesajú preferencie. Smer je tu dlho a platí za dlhovekosť. Tieto sociálne opatrenie chceme schváliť pred voľbami preto, lebo po voľbách tu nastane marazmus. Voľby môžu dopadnúť aj patom, nebude možné zostaviť vládu a nikto tým dôchodcom a rodinám nič neschváli a ktovie, kedy vznikne vláda, ktorá sa bude vedieť k tomu vrátiť.

Posledné debaty boli bez účasti Smeru. Premiér Peter Pellegrini je v nemocnici a nikto stranu nezastúpil. Bolo to správne riešenie, nechať stoličku pri debate prázdnu?

Pán premiér si neľahol na nemocničné lôžko dobrovoľne, ale skolila ho nejaká infekcia, Robert Fico bol v tom čase v zahraničí. Pevne verím, že sa Pellegrini zúčastní finálnych debát medzi lídrami kandidátok. Bola však chyba, že v debatách absentoval Smer, pretože súperi strany hovorili „o nás bez nás“ a útočili na stranu bez toho, aby niekto obhajoval farby Smeru.

S kým by šla strana Smer do vlády po voľbách?

Koaličný potenciál strany je jasný až po voľbách. Keď voliči odovzdajú svoje hlasy a strany nadobudnú svoje mandáty, vtedy sa dá baviť o koaličnom potenciáli. Vylučovania zo strany opozičných strán berieme ako tradičnú politickú hru pred voľbami. Treba však počkať na výsledok volieb a vtedy sa uvidí, kto s kým môže a kto s kým nemôže. Krásny príklad je tu z roku 2016, keď by nikto nepovedal, že raz vo vláde skončí strana SNS s maďarskou stranou Most-Híd, a stalo sa to v záujme krajiny.

Kto bude vo vyjednávacom tíme strany Smer?

S najväčšou pravdepodobnosťou líder kandidátky, predseda strany a niekto z vedenia strany, z podpredsedov.

V poslednom čase Robert Fico tvrdo útočí na Bélu Bugára. Minulý týždeň povedal, že sa tridsať rokov len váľal v parlamente. Prečo taký slovník? Práve strana Most-Híd istým spôsobom umožnil Smeru vládnutie, ktoré sa teraz končí.

Akoby to bola obeta strany Mosta-Híd. Veď je vo vláde štyri roky, mal na starosti dôležité rezorty. Práve strane Smer pripadá veľmi nefér, že Bugár sa začal správať, akoby s touto vládou nemal nič spoločné, začal sa správať ako opozičný politik. Vyvrcholilo to situáciou v parlamente, že napriek tomu, že jeho ministri sú súčasťou vlády, jeho poslanci nemajú toľko chochmesu, aby prišli do parlamentu na mimoriadnu schôdzu. Práve z toho vzniká negatívna emócia v strane Smer voči nim. Máme pocit, že Most-Híd nás zradil.

Robert Fico má negatívny slovník aj voči prezidentke Zuzane Čaputovej – oslovil ju ako „excelencia z pezinskej skládky“, zatriaslo to mnohými. Je to správna cesta?

Voliči by si mali všímať môj slovník a moje vyjadrovanie, to ostatné už nechám na iných. Treba sa pozrieť, aký slovník má Igor Matovič. Ten je už za čiarou všetkého. Nad tým sa nikto nepozastavuje. Hodnoťme to komplexne. Mám svoj štýl vyjadrovania, to musí vidieť aj verejnosť, a budem sa vyjadrovať tak ako doteraz.

Je strana Smer pripravená ísť do opozície?

Každá strana, ktorá je v politike, by mala mať v prvom rade ambíciu byť vo vláde. Aj v týchto voľbách je ambíciou strany Smer byť vo vláde. Lebo ak je strana vo vláde, dajú sa reálne meniť veci a ovplyvňovať životy ľudí. Samozrejme, v opozícii sa môže komentovať, kritizovať, konštruktívne prispievať, ale je to úplne iná kategória, ako keď je strana vo vláde. V prvom rade chceme byť súčasťou vlády, ale pokiaľ sa to nepodarí, tak budeme jasnou konštruktívnou opozíciou.