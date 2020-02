Koronavírus je pred hranicami Slovenska

VIDEO: Prílet cestujúcich z Milána. Aká je situácia v Taliansku a s akými opatreniami sa stretli?

Slovensko začalo robiť prvé vážne opatrenia. Cestujúci, ktorí prichádzajú z Talianska na bratislavské letisko, musia vyplniť dotazník a uviesť adresu a telefonický kontakt. V prípade nákazy tak bude ministerstvo zdravotníctva a útvar hlavného hygienika vedieť, s kým infikovaný pacient prišiel cestou do kontaktu.

V stredu napoludnie pristál na Letisku M. R. Štefánika stroj s pasažiermi z Milána. Väčšina boli Slováci, no bolo medzi nimi aj niekoľko zahraničných turistov. Vychádzajúc z letiskovej haly povedali, že v Miláne nie je panika.

Cestujúci, ktorých Pravda oslovila, síce nechceli uvádzať svoje mená, ale ochotne opísali situáciu v meste módy. „Nežijem priamo v Miláne, ale v 29 kilometrov vzdialenej Monze. Tam sú školy zatvorené. V nedeľu bol problém s potravinami, vtedy bola vyhlásená mimoriadna situácia v Lombardii a ľudia všetko vykúpili. V nedeľu sa nedopĺňal tovar, a preto to vyzeralo všelijako,“ opísala situáciu asi štyridsaťročná že­na.

Vraj len málo domácich Milánčanov používa rúška či respirátory, viac ich je vidieť u turistov. Do talianskeho mesta priletela 23. februára, hneď pri kontrole dokladov všetkým zmerali teplotu. Slováci, ktorí sa vrátili domov, zhodne potvrdili, že situácia je pokojná, hoci sú v Miláne zatvorené niektoré múzeá či futbalový štadión.

Po prílete na bratislavské letisko pasažierov nečakali žiadne prísne kontroly. „Sedeli sme dlhšie v lietadle a nemohli sme sa postaviť, kým sme neodovzdali vyplnené dotazníky,“ uviedla ďalšia cestujúca. Vysvetlila, že v dotazníku museli vyplniť kontaktné údaje ako meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska, miesto zdržiavania po prílete, kontakt – číslo a emailovú adresu, číslo letu a s kým cestovali.

Dotazníkmi ministerstvo zdravotníctva zareagovalo na rozšírenie choroby COVID-19 na severe Talianska. Podľa riaditeľa Slovenského tropického inštitútu a Mikrobiologického ústavu na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského Vladimíra Krčméryho je problémom Schengen a jeho voľné cestovanie. Ako vysvetlil, väčšina Slovákov prichádza z Talianska najmä na rakúske letisko Schwechat alebo prídu autami či autobusmi, čo sa podľa jeho slov nedá ukontrolovať. „Vítam túto aktivitu. Ak chytíte jeden prípad, s kým všetkým nakazený sedel v lietadle, tak po tejto stránke je toto opatrenie veľmi dobré,“ vysvetlil Krčméry s tým, že očakávať od hocijakého opatrenia na bratislavskom letisku nejaký zásadný efekt nie je možné. Kompletná ochrana by to podľa jeho slov bola až vtedy, ak by vznikla dohoda i s rakúskou stranou hygienikov a oni by tiež robili rovnaké opatrenia. „Ak by aj oni zaviedli také dotazníky, bola by ľahšia kooperácia,“ spresnil.

„Dotazníky rozdáva na palube lietadla palubný personál, ktorý ich vyzbiera a následne tieto dotazníky v zalepenej obálke odovzdá útvaru vedúceho hygienika. Ten v prípade podozrenia z nákazy údaje preverí a použije,“ priblížila postup hovorkyňa rezortu dopravy Karolína Ducká. Doplnila, že dotazníky sa budú uschovávať minimálne mesiac, nevedela však spresniť, po akom čase sa skartujú.

Lieky vraj sú

Už v niekoľkých slovenských nemocniciach preverovali pacientov, ktorí sa vrátili z rizikových regiónov. „Priviezli k nám štyroch pacientov. Rodina bola na lyžovačke v Taliansku,“ uviedla v stredu hovorkyňa ružomberskej nemocnice Petra Dišková. Zuzana Eliášová z ministerstva zdravotníctva dodáva, že zatiaľ všetky vzorky s podozrením na ochorenie COVID-19 (koronavírus) zaslané na laboratórne testy Slovákov boli negatívne. "Aktuálne tak evidujeme 90 testovaných vzoriek s negatívnym výsledkom,“ spresnila.

Krčméry vysvetľuje, že sa netreba báť ochorenia a liečby. Podľa neho ak sa lieky, ktoré zaberajú, nasadia v pravý čas, nehrozia fatálne následky. Ide o antimalarikum Chlorochín a Kaletru s obsahom dvoch účinných látok – lopanovírom a ritonavírom, ktorou sa lieči malária a HIV. „My máme účinné lieky, len sú zaregistrované na HIV a maláriu. Dostupné sú však len pre pacientov s týmito ochoreniami, majú teda indikačné obmedzenia,“ uviedol s tým, že ak by Slovensko malo pacientov s koronavírusom, toto indikačné obmedzenie by musel rezort zdravotníctva zrušiť.

Pravda oslovila aj rezort zdravotníctva s tým, či sú pripravení v prípade potreby zakročiť. „Ministerstvo zatiaľ nedostalo žiadnu požiadavku ani od odborníkov, ani od hlavného hygienika. Pokiaľ by prišla takáto požiadavka od odborných skupín, legislatíva je pripravená zareagovať,“ reagovala hovorkyňa rezortu Zuzana Eliášová.

Daša Račková, hovorkyňa Úradu verejného zdravotníctva, uviedla, že Slovensko podrobne sleduje situáciu týkajúcu sa ochorenia COVID-19 a je pripravené ju zvládnuť v prípade, že sa na našom území jeho výskyt potvrdí. Situácia je pod kontrolou a úrad uskutočňuje všetky preventívne opatrenia s cieľom maximálnej ochrany ľudí.

„Chrípka u sedemdesiatnikov má 5– až 10-percentnú mortalitu, tento vírus má mortalitu 2,5 percenta. Netreba robiť paniku. Na druhej strane, musíme ľudí pripraviť, že tu tá choroba bude. Vydrží u nás 12 až 14 týždňov a potom postupne vírus zmutuje a prestane útočiť,“ dodáva Krčméry s tým, že v lete by už mal koronavírus úplne zmiznúť.