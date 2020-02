Slováci zbytočne behajú za rúškami. Pomôže len konkrétny respirátor

Jednoduché masky sú podľa nich určené už infikovaným pacientom, aby chorobu nešírili. Pomôcť však môže určitý druh respirátora. Jeho dostupnosť je však problematická.

Firmy, ktoré zásobujú náš trh rúškami a respirátormi, hlásia prázdne sklady. Jednou z nich je spoločnosť Hartmann – Rico, ktorá vo veľkom dodáva zdravotnícke pomôcky a hygienické výrobky nemocniciam, ambulanciám, domovom pre seniorov aj lekárňam. Kvôli aktuálnej situácii však všetky svoje skladové zásoby ochranných masiek okamžite vypredala.

„Máme dostatok bežných zásob na to, aby sme plnili svoje záväzky. Nemohli sme sa však pripraviť na úplne mimoriadnu a unikátnu situáciu, ktorej sme práve svedkami,“ uviedol zástupca spoločnosti Ondrej Gutyan.

„Dopyt po ochranných rúškach začal byť, podľa mňa kvôli iracionálnej panike obyvateľov v súvislosti s reakciou na koronavírus, extrémne veľký,“ hovorí. Zároveň tvrdí, že zvýšený záujem je úplne zbytočný, lebo rúška nie sú schopné vírus zachytiť. „Napriek tomu momentálne nevieme uspokojiť zákazníkov hneď. Dodacie doby trvajú niekoľko týždňov,“ povedal s tým, že prioritne riešia najmä štátne nemocnice, aby tam mohli vykonávať operačné zákroky. Dodávky do lekární vraj na istý čas pozastavili.

„Práve tam ich hľadajú bežní ľudia, ktorí si chcú urobiť zásoby do budúcnosti, ale aj tí, čo niekam cestujú. V lekárňach zároveň zvyknú nakupovať niektoré ambulancie, takže momentálne je to tam vypredané,“ podotkol Gutyan. Vzápätí vysvetlil, že ceny rúšok sa pohybujú na úrovni pár centov, no niektorí špekulanti ich zvyšujú aj na päťdesiatnásobok pôvodnej sumy. „Napríklad v Taliansku už takúto kauzu začali vyšetrovať. Jednoducho zneužívajú situáciu, je to neetické,“ mieni.

Ako ochrana pred koronavírusom poslúži skôr respirátor. Existuje ich však niekoľko druhov, pričom jediný účinný by mal byť s FFP3 filtrom. „Na trhu ich je momentálne veľký nedostatok, podobne je to s klasickými rúškami. Všetky sa v podstate vyrábajú v Číne a tá ich zakázala vyvážať hneď po objavení koronavírusu,“ hovorí Michal Ferjančík, konateľ spoločnosti Medical Solutions Slovakia, ktorá je okrem iného tiež importérom a distribútorom zdravotníckych pomôcok. Európski producenti podľa neho nestíhajú pokryť dopyt, ktorý je na našom kontinente. Upozornil, že rúška pred koronavírusom človeka ochrániť nedokážu.

„Ich vrstvy sú veľmi tenké, takže po nejakých desiatich minútach zvlhnú a nositeľ rúška je na chorobu náchylnejší. Nákaza sa totiž prenáša kvapôčkami,“ podotkol s tým, že takáto ochrana je vhodná pre už nakazených ľudí, aby vírus nešírili ďalej. Zároveň potvrdil, že v súčasnosti sa objavujú podnikavci, ktorí krízovú situáciu zneužívajú.

„Rúška sa bežne predávajú v päťdesiatkusových baleniach zhruba za euro. Momentálne ich už ale pod desať eur nedostať. Spôsobuje to skrátka ich nedostatok,“ poznamenal Ferjančík. Respirátory sú vraj v ponuke, u veľkodistri­bútorov, za približne sedem eur za kus.

„Takúto cenu máme aj my. Teraz to ale stúpa a niektorí pýtajú aj dvojnásobné sumy. Napríklad nám ako veľkodistribútorovi ich v súčasnosti ponúkajú z Talianska až za pätnásť eur. Zatiaľ sme však na takéto podmienky nepristúpili,“ hovorí. Niektorí sú podľa neho schopní účtovať si aj viac. „Keďže respirátory nevyrábame, ale nakupujeme v zahraničí, je veľký problém sa k nim dostať. Nejaké kusy sme objednali, no nevieme, či vôbec prídu. Niektoré vlády ich vývoz už aj blokujú,“ doplnil s tým, že momentálne je to asi všade vo svete nedostatkový tovar.