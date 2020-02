Slováci sú medzi 12 tímami sveta, robotický projekt zdržalo poistenie

Laserová epilácia sa v súčasnosti robí ručne, lekár ťahá 200– až 300-gramovú hlavicu epilačného stroja nad pokožkou a odstraňuje ochlpenie. „Skúste takú hlavicu držať hodinu v ruke – bude vám tŕpnuť. Tak vznikla požiadavka na robota, aby sa lekár mohol viac venovať pacientovi,“ vysvetlil pre Pravdu František Duchoň, predseda Národného centra robotiky a profesor na Fakulte elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity (FEI STU) v Bratislave. S nápadom prišiel lekár a člen tímu František Okál.

Projekt zabodoval na medzinárodnej robotickej súťaži Kuka Innovation Awards 2020. Slováci postúpili medzi 12 tímov celého sveta. „Našu víziu sme prezentovali pred svetovými esami robotiky,“ opísal Duchoň. Robot presvedčil a vedci z Bratislavy sa ocitli medzi najlepšími. „Nakoniec sme sa dostali do užšieho kola, zatiaľ ale nevieme, kto je naša konkurencia, ani aké má projekty,“ prezradil Duchoň.

Slovenský tím tak dostane na istý čas robota, ktorý je schopný pracovať v priestore s človekom. „Nemôže to byť priemyselný robot, pretože môže prísť ku kontaktu s človekom, či už lekárom alebo pacientom. Bude to špeciálny robot, ktorý má dynamiku upravenú tak, že človeku neublíži. Je to tzv. poddajný robot, ktorý je však drahý,“ priblížil Duchoň. Priemyselný predchodca robota stojí 55-tisíc eur, jeho úprava na medicínsku aplikáciu hodnotu stroja zvyšuje. „Dostaneme aj 3D skener, ktorý je priamo pripojiteľný na robota, ten nám poslúži na videnie. Našou úlohou je to spojiť, dať robotovi inteligenciu, aby dokázal plniť príkaz,“ uviedol profesor.

<mt> Poistiť robota je oriešok

Projekt by mal byť prezentovaný pred odbornou komisiou v júli. Robot by mal byť schopný po prvej fáze vývoja svojim silovým pôsobením odľahčiť ruku lekára. V druhej fáze vývoja vedci zapoja na robota aj 3D skener a kamery. Tak by si mal dokázať nasnímať časť ľudského tela, sám sa pohybovať nad pokožkou a epilovať podľa príkazov lekára, ktoré stroju zadá prostredníctvom počítača. „Máme už prvé skeny nôh figuríny, na ktorej budeme pohyb skúšať. Musíme zabezpečiť, aby robot chodil nad povrchom kože kolmo vo vzdialenosti tri centimetre nad pokožkou,“ opísal Duchoň. Ak sa podarí obhajoba práve druhej fázy projektu, vedci by ho mali prezentovať v novembri na výstave v nemeckom Düsseldorfe. Víťazný tím získa 20 000 eur. „Veľmi ma teší, že dostaneme technológie za 130-tisíc eur do ruky. Do projektu chceme zapojiť aj študentov, aby získali skúsenosti,“ naznačil Duchoň.

Vrásky na čele mu však zatiaľ spôsobuje najmä byrokracia. Najväčší problém sa ukazuje poistenie voči spôsobeným škodám a ujme do výšky troch miliónov eur. Tím dostal od Kuky len jednoriadkovú inštrukciu, že sa má poistiť. „Poisťovne nevedia, čo majú poistiť, nevedia, čo od nich chceme, keďže ide o zapožičaný stroj, ktorý budeme používať v našich laboratóriách na vývoj pre niekoho iného, nevedia tiež ako prístroj funguje – celé je to potom zložité,“ objasnil Duchoň. Zvolili preto kompromis, stroj poistí jedna poisťovňa, ale len na týždeň, ktorý vedci strávia na výstave v Düsseldorfe. „Poistenie by nemalo existenciu a chod projektu ohroziť, ale je to také, že namiesto dvoch týždňov projektovania sa zaoberáme poistením,“ skonštatoval Duchoň. Robot by mal byť na Slovensku do troch týždňov.

<mt> Testovať budú aj na sebe

Na príchod stroja sa celý tím teší. Do júla budú vedci robota najmä testovať a skúšať. „Vyskúšame epilovať aj citlivejšie časti, keď už budeme mať vyvinutú aplikáciu, nezostaneme len na nohe. Sám som sa ponúkol, že si dám chrbát oholiť. Neverím, že aj ostatní si to nebudú chcieť na sebe vyskúšať,“ smial sa Duchoň. Robota musia pripraviť tak, aby vedel zareagovať na rôzne situácie. „Pri programovaní robotov desať percent času je to tom, že robot funguje a tlieskame si. Zvyšný čas rozmýšľame nad situáciami, ktoré môžu nastať a ako sa má vtedy stroj zachovať, napríklad čo ak sa pacient rýchlo zdvihne, čo má robot v tej chvíli spraviť…to sú tie jemné nuansy programovania robotiky,“ uzavrel Duchoň.