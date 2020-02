Ako sa chrániť pred koronavírusom

Častejšie si umývajte ruky mydlom a vodou alebo prostriedkom na báze alkoholu. Zakrývajte si nos a ústa, keď kašlete a kýchate, vreckovkou či rukávom alebo ohnutým lakťom. Nepoužívajte dlane rúk. Vyhýbajte sa blízkemu kontaktu s ľuďmi, ktorí javia príznaky nádchy alebo chrípky. Zabráňte nechránenému kontaktu s divými alebo hospodárskymi zvieratami. V prípade otázok kontaktujte odborníkov cez emailovú adresu novykoronavirus@ uvzsr.sk alebo na telefónnych číslach 0917 222 682 a 0918 659 580.

Čo robiť, keď sa pri návrate z rizikových oblastí objaví teplota alebo kašeľ

Ak sa príznaky respiračného ochorenia vyskytnú v priebehu letu, je potrebné to oznámiť palubnému personálu. Pasažier by nemal opustiť priestor letiska a mal by vyhľadať stálu lekársku službu na letisku. Ak sa príznaky objavia doma, je potrebné sa vyhnúť kontaktu s ostatnými ľuďmi. Odporúča sa spojiť s lekárom alebo lekárskou pohotovostnou službou telefonicky. V prípade podozrenia na koronavírus by mal pacient navštíviť v nemocnici priamo infekčné oddelenie.