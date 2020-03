Bláznivá volebná noc: Čo sa stalo do rána a prečo sa exit polly mýlili?

Ešte pred zatvorením volebných miestností favorizoval fantómový exit poll agentúry Focus OĽaNO Igora Matoviča s možným ziskom takmer 26 percent voličských hlasov. Krátko po skončení volieb by sa podľa exit pollu do parlamentu dostal Smer s necelými 15 percentami a koalícia PS/Spolu, ktorej do desiatich percent chýbalo len máličko.