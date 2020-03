V stredu pokračuje pojednávanie s Marianom Kotlebom

Dôvodom bolo, že samosudkyňa na začiatku pojednávania uviedla, že žalovaný skutok môže byť podľa nej posudzovaný podľa prísnejšej právnej kvalifikácie. Marian Kotleba momentálne čelí obžalobe z prečinu prejavu sympatie k hnutiu smerujúcemu k potlačeniu základných práv a slobôd.

Prípad sa týka podujatia, ktoré sa uskutočnilo v marci 2017 na Obchodnej akadémii v Banskej Bystrici. Obžalovaný vtedy odovzdal pred takmer 400 pozvanými hosťami trom zúčastneným rodinám finančný dar prostredníctvom symbolických šekov, ktoré boli vystavené na sumu 1 488 eur. Podľa sudkyne však tento skutok možno kvalifikovať aj ako založenie a propagovanie hnutia smerujúceho k potlačeniu základných práv a slobôd.

Číslo 14 v sume 1 488 podľa orgánov činných v trestnom konaní totiž predstavuje vetu „we must secure the existence of our people and a future for white children“ (Musíme zabezpečiť existenciu našich ľudí a budúcnosť bielych detí), ktorej autorom je americký rasista David Lane. Veta má 14 slov a číslovka 14 sa používa ako neonacistický symbol často v kombinácii s číslom 88, ktoré v nacistickej symbolike odkazuje na nacistický pozdrav Heil Hitler, keďže písmeno H je ôsmym písmenom v abecede.

Prokurátor Tomáš Honz označil na začiatku januárového pojednávania číselnú symboliku za notoricky známy a používaný symbol extrémistov. Obhajoba označila obžalobu za nedôvodnú s tým, že je postavená na hypotetických a teoretických úvahách prokurátora. Marian Kotlebom v minulosti už pre odovzdávanie šeku čelil obžalobe, Špecializovaný trestný súd ju však odmietol.

Súdnemu konaniu čelili v minulosti aj ďalší dvaja poslanci ĽSNS. Stanislav Mizík bol v kauze údajného protižidovského statusu na sociálnej sieti oslobodený, pretože nebolo dokázané, že ho napísal on. Naopak, Milan Mazurek bol právoplatne odsúdený za výroky na adresu Rómov, ktoré povedal v rozhlasovom vysielaní. Z dôvodu odsúdenia prišiel v minulom volebnom období o poslanecký mandát. V sobotňajších parlamentných voľbách opäť kandidoval za ĽSNS, získal 65 921 preferen­čných hlasov, a tak sa do NR SR opäť vráti.