Pavlína Matovičová: Keď kúpal dcéru, skončila s hlavou pod vodou

Firmu riadil tak, ako sa to má správne robiť. Aj preto sa vôbec neobávam, že by zlyhal ako premiér, hovorí o Igorovi Matovičovi jeho manželka Pavlína.

Igor Matovič dal voličom veľa sľubov, jeden sľub si od neho vyžiadala manželka. „Povedala som mu, čo sa stane, nech sa stane. Ale jeden víkend do mesiaca bude iba náš,“ zdôraznila Pavlína Matovičová, keď prehovorila na pódiu v trnavskej športovej hale, kde hnutie OĽaNO oslavovalo volebné víťazstvo so stovkami svojich stúpencov.

Budúci premiér, ktorý ju obdaroval kyticou, pred jej výrokom totiž veselým hlasom utrúsil, že dúfa, že si nájdu aj v budúcnosti pre seba trochu času.

„Ide mi aj o to, aby si Igor mohol aspoň trochu oddýchnuť, lebo funkcia predsedu vlády mu uberie veľa energie,“ vysvetľovala Matovičová potom medzi novinármi.

Reagovala aj na otázku, čo si myslí o tom, že manžel často dokáže politicky uletieť: „Môže to tak vyzerať, ale správa sa zodpovedne. Aj médiá ho všelijako nálepkujú, ale napríklad keď robil tlačovku o návrhu, aby štát finančne podporoval rodiny, novinári neprišli. Všímajú si ho skôr vtedy, keď sa zdá, že v politike urobí niečo výstredné.“

Usmiata Matovičová ďalej poznamenala, že nechce, aby ju ľudia oslovovali pani premiérová: „Vo svete patrí titul prvej dámy predsa iba manželkám prezidentov. Ja zostávam Pavlína. Ako matka a ako Igorova žena.“

Následne Matovičová poskytla rozhovor pre Pravdu.

V polovici minulého roku sa volebné preferencie OĽaNO pohybovali kúsok nad hranicou zvoliteľnosti do parlamentu. Cítili ste znepokojenie alebo ste dúfali, že podpora voličov sa bude zvyšovať?

Manžel bol trochu nervózny, ale vnímali sme to v rodine tak, že ak sa nedostane znovu do parlamentu, bude iba náš – len náš tatino. Na druhej strane však, pochopiteľne, by bolo smutné pre Igora, keby neuspel, pretože všetci vieme, že išiel do politiky, aby sa mu podarilo na Slovensku dosiahnuť nevyhnutnú zmenu.

Súhlasíte s tým, že niektorí novinári si skryto v textoch želali, aby sa z opozície stal novým premiérom Michal Truban z PS/Spolu alebo Andrej Kiska zo strany Za ľudí?

Všimla som si niečo, ale každý má predsa právo slobodne vyjadriť svoj názor, a to jednoznačne patrí k demokracii.

Matovič vie na verejnosti emotívne vybuchnúť. Ako manžel je, naopak, pokojný aj zodpovedný?

Ako kedy… (smiech). Rebeku, naše prvorodené dieťa, Igor pravidelne kúpal, keď bola malinká. Keď bol u nás návšteve jeho bratranec s nádejnou manželkou, Igor sa chcel ukázať, že vie kúpať bábätko. Rebeka mala vtedy štyri až päť mesiacov, ešte nevedela dobre sama sedieť. Igor ju posadil do vaničky a im dvom vysvetľoval, ako sa to robí. Dcérka sa sklonila, on nedával pozor, ako oduševnene hovoril o kúpaní, tak si nevšimol, že je už hlavičkou pod vodou. Rýchlo Rebeku vytiahol. Ale to neberte tak, že mu krivdím! Naopak, len som chcela na humornom zážitku poukázať na to, že Igor je milujúci a starostlivý otec. Na našich oboch detičkách mu úžasne záleží. A k zodpovednosti ešte… .

..čo môžete prezradiť?

Igor nevyrastal v takej veľkej rodine ako ja. Bola som už pyšná teta, keď som mala ešte len osem rokov. Pochádzam zo šiestich súrodencov, takže som vyrastala v prostredí, kde sa možno trochu inak riešili niektoré veci. Občas sa môže stať, že manžel čosi trochu nedomyslí, ale dám za neho ruku do ohňa, že je skutočne zodpovedný. Viete, že sme mali dlhé roky firmu. Neexistovala by, keby Igorovi chýbala zodpovednosť. Naopak, navyše ešte dokázal veľa vecí predvídať. Firmu riadil tak, ako sa to má správne robiť. Aj preto sa vôbec neobávam, že by zlyhal ako premiér.

Dovoľte ešte preniknúť do vašej domácej kuchyne – váš manžel je v jedle prieberčivý?

Nie, nie. Zje všetko, čo navarím. Nepovažujem sa pritom za skvelú kuchárku, pričom niekedy sa mi jedlo nevydarí podľa mojich predstáv, ale Igor mi ho vždy pochváli.

VIDEO: Som a budem v politike šašom, ktorý vždy hovorí pravdu.