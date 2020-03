Preferenčné krúžky zamiešali stranám karty

Preferenčné krúžky voličov dostali na piedestál najmä lídrov novozvolených strán. Do parlamentu sa tiež prekrúžkovalo viacero kandidátov z posledného 150. miesta kandidátky.

Svoje právo vybrať si z kandidačnej listiny štyroch politikov využilo počas volebnej soboty 2 398 600 ľudí.

Jednoznačným lídrom v počte preferenčných hlasov sa stal šéf hnutia OĽaNO Igor Matovič. Ten sa z posledného miesta na kandidátke vďaka 496 524 hlasom dostal na prvé miesto v strane aj v rámci spektra zvolených strán. Ide o niekoľkonásobný nárast, vo voľbách v roku 2016 mu svoj prednostný hlas dalo 159 874 voličov. Druhým najpreferovanejším politikom sa stal súčasný premiér a jednotka strany Smer Peter Pellegrini, krúžkovalo ho viac ako 411-tisíc ľudí. Aj on zaznamenal výrazný nárast preferencií, vo voľbách 2016 dostal 193 420 prednos­tných hlasov. Pellegrini zároveň predbehol predsedu strany Roberta Fica, ktorý skončil na treťom mieste s viac ako 242-tisíc krúžkami.

Prvú päticu najpreferovanejších politikov uzatvára líder hnutia Sme rodina Boris Kollár so ziskom viac ako 170-tisíc krúžkov a predseda strany ĽS NS Marian Kotleba s 169-tisíc preferenčnými hlasmi. Zaujímavosťou je, že medzi dvadsiatku najkrúžkovanejších politikov sa dostal aj líder neúspešnej koalície PS/Spolu Michal Truban, ktorého by preferovalo viac ako 75-tisíc voličov.

Prednostné hlasy dostali do Národnej rady okrem Igora Matoviča aj ďalších politikov, ktorí kandidovali z posledného miesta na volebnej listine. Pomyselný tichý súboj medzi sebou vybojovali dve 150. miesta: exposlanec Milan Mazurek (ĽS NS) a Ján Benčík (Za ľudí). Mazureka v septembri minulého roka uznal senát Najvyššieho súdu za vinného z úmyselného prečinu hanobenia národa, rasy či presvedčenia, za čo dostal 10-tisícovú pokutu a prišiel o poslanecký mandát. Proti nemu bol nasadený práve Benčík, bloger a aktivista bojujúci proti extrémizmu. „Keď som sa dozvedel, že na kandidátke ĽS NS bude mať Milan Mazurek, odsúdený za extrémistické prejavy, 150. miesto, zobral som to ako výzvu,“ priblížil svoje pohnútky kandidovať v novembri minulého roka Benčík. Obaja sa vďaka preferenčným hlasom dostali do parlamentu, Mazurek bol však úspešnejší. Získal viac ako 65-tisíc krúžkov, Benčík 6 492 hlasov.